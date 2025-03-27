Туристичний батискаф із росіянами затонув у Єгипті: відомо про 6 загиблих

Батискаф із росіянами затонув біля берегів Єгипту: є загиблі та постраждалі

У Єгипті затонув туристичний батискаф із росіянами — 6 людей загинули, 13 постраждали, також є двоє зниклих безвісти. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що прогулянковий батискаф «Сіндбад» зазнав катастрофи за кілометр від берега Хургади, коли віз туристів на підводну екскурсію з оглядом коралового рифу.

На борту перебували 45 туристів із Росії, які приїхали до Єгипту за путівками.

Більшість людей врятували — доправили до лікарень та готелів Хургади. Шестеро людей загинули, ще двоє туристів зникли. Серед загиблих – дитина.

Як повідомляють ЗМІ, четверо постраждалих перебувають у критичному стані.

Попередня причина катастрофи: зіткнення батискафа із рифом. Після цього на борту судна сталася розгерметизація.