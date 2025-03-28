Из-за российского обстрела в Краматорском районе вспыхнул пожар

В Донецкой области за сутки сгорели 35 гектаров сухой травы. Фото: ГСЧС

Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область. В окрестностях поселка Яровая Краматорского района вспыхнули многочисленные очаги пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Огонь мгновенно охватил сухую траву, камыш и лесную подстилку. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось, угрожая уничтожением экосистемы и приближением к населенным пунктам», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что спасатели не допустили распространения огня и ликвидировали пожар сухой травы на площади 3 га (общая площадь, пройденная огнем - 23 га), а также пожар подстилки хвойного леса на площади 1 га.



Ранее мы писали, что за 27 марта россияне убили одного жителя Донецкой области — в городе Родинское.