В окупованому Луганську виникла пожежа після атаки дронів — їх збили над заводом

Військові пабліки пишуть, що в окупованому Луганську постраждала територія заводу «Трансмаш» під час атаки дронів у ніч проти 29 березня.

Основним видом діяльності є випуск залізничних локомотивів та рухомого складу. Також підприємство займається обробкою металовиробів, виробництвом електротехнічного обладнання, а також ремонтом та обслуговуванням різних видів транспортних засобів та супутнього обладнання.



В угрупованні «ЛНР» не коментують таку інформацію. Офіційно заявлено, що ППО в окупованому Луганську збило 2 безпілотники.

В результаті фрагмент дрона впав на склад і той спалахнув. Попередньо постраждалих немає.