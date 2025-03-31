Головне за день: Продовжуються переговори про корисні копалини. Окупанти намагаються проникнути в Торецьк

Політика



Україна та США провели перші переговори про новий варіант угоди про корисні копалини. За даними джерела «Суспiльного», робота між командами за участю юристів продовжується і Україна готова продовжувати працювати над угодою.



Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв повідомив, що Росія і США також почали переговори про рідкісноземельні метали та проекти в РФ.



Суспільство



Голова Кремля Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу до армії РФ. З 1 квітня по 15 липня росіяни планують призвати 150 тисяч солдатів.



Бойові дії



Росіяни вдарили по Куп'янську семи авіабомбами, поранено трьох людей, зруйновано приватну будинок, ще одну – пошкоджено. У Миколаївці внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, газопровід, лінію електропередач. Російські безпілотники «Шахед» завдавали ударів по Харкову протягом всієї ночі, постраждали троє людей. У Запорізькій області одна людина загинула, ще п'ять поранено. У Херсонській області протягом дня через російські дронові атаки та обстріл поранено восьмеро людей.



Російська армія намагається з будь-яких сторін атакувати у місті Торецьк Донецької області, повідомив речник ОТГВ «Хортиця» Віктор Трегубов. За його словами, 30 березня окупанти намагалися використати підземні комунікації для заходу до тилу українських військ на окремих вулицях міста.



В окупованій Горлівці Донецької області безпілотник пошкодив автомобіль із російськими пропагандистами каналу «Вісті.Донецьк». Дрон вибухнув поряд з авто і частина уламків потрапила до кузова. Оператор та водій отримали контузії.



У селі Іванівська Лисиця Білгородської області РФ здетонувала російська авіабомба. Постраждав заступник голови адміністрації Грайворонського округу В'ячеслав Радченко, пошкоджено будинки та автомобілі.