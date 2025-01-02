Танк ВСУ отбил атаку россиян в Серебрянском лесу

Танк ВСУ заехал в Серебрянский лес и обстрелял оккупантов. Фото: кадр из видео

Танк 63 ОМБр заехал в Серебрянский лес и начал обстрел позиций российских оккупантов, после чего вернулся невредимым. Видео опубликовал телеграм-канал 63 ОМБр.



«Можем повторить! Любят угрожать россияне. А танкисты 63 бригады берут и делают! Несколько дней назад, ребята залетели на позиции мо***лей в Серебрянском лесу, хорошо насыпали им. Ка**пы не успели даже понять, что произошло», — говорится в сообщении танкистов.



В свою очередь на Лиманском направлении войска РФ атаковали 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в Серебрянском лесу.



В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин и 20 артиллерийских систем.



К тому же ВСУ уничтожили 69 БПЛА оперативно-тактического уровня и 54 автомобиля и три единицы специальной техники оккупанта.

Напомним, Силы ПВО Украины сбили 47 из 72 вражеских дронов за ночь 2 января.