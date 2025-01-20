Танк ВСУ уничтожает остатки российской пехоты в домах на окраинах Тернов

Танк ВСУ бьет по разрушенному россиянами дому в Тернах, где спряталась пехота РФ. Фото: кадр из видео

В телеграм-канале 60 ОМБр опубликовали видео, как танк экипажа командира с псевдонимом «Швачик» наносит удары по российской пехоте.



На опубликованных кадрах украинский танк стреляет по месту, где засели оккупанты в остатках разрушенных до этого домах.

Танк ВСУ бьет по разрушенному россиянами дому в Тернах, где спряталась пехота РФ. Фото: кадр из видео

Танк ВСУ бьет по разрушенному россиянами дому в Тернах, где спряталась пехота РФ. Фото: кадр из видео

Отмечается, что бой проходит в окрестностях Тернов. В то же время в отчете Генштаба ВСУ сообщили, что на Лиманском направлении войска РФ атаковали 17 раз.



Захватчики пытались вклиниться в нашу оборону вблизи 11 населенных пунктов, включая Терны и в Серебрянском лесу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 10 танков, 42 боевых бронированных машин и 19 артиллерийских систем.



К тому же ВСУ уничтожили три средства ПВО, сбили 153 БПЛА оперативно-тактического уровня, 87 автомобилей и 6 единиц спецтехники оккупантов.