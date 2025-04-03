Бійці 63-ї бригади ЗСУ знищили два танки РФ у бою

Влучання дрона 63 ОМБр у танк росіян. Фото: кадр із відео

Пілоти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Сталеві Леви» знищили два російські танки. Про це повідомив пресцентр бригади.



Перший танк був виявлений артилерійською розвідкою і вражений у момент останнього пострілу, що зафіксував дрон.

Після влучання дрона дах танка відлетів у повітря. Фото: кадр із відео

«А другого не врятувала навіть халабуда на башті. Більше ці російські бляшанки не будуть стріляти», - зазначили в бригаді.