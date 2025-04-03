Бійці 63-ї бригади ЗСУ знищили два танки РФ у бою

Пілоти 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Сталеві Леви» знищили два російські танки. Про це повідомив пресцентр бригади.
Перший танк був виявлений артилерійською розвідкою і вражений у момент останнього пострілу, що зафіксував дрон.
Після влучання дрона дах танка відлетів у повітря. Фото: кадр із відео
«А другого не врятувала навіть халабуда на башті. Більше ці російські бляшанки не будуть стріляти», - зазначили в бригаді.
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