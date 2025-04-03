Пілоти дронів знищили «Град», міст та склади російської армії у Луганській області

Удар по російській цілі на Луганщині. Фото: кадр із відео

Пілоти підрозділу БПЛА «Фенікс» бригади «Помста» ДПСУ знищили російські цілі поблизу Серебрянського лісу в Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Внаслідок бойової роботи українські бійці знищили РСЗВ «Град», 120-мм міномет, розбірний наплавний міст, дві бойові машини піхоти, 19 військових вантажівок, склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Нагадаємо, що українські прикордонники зупинили штурм та знищили бронетехніку армії РФ на Донеччині.