ВСУ уничтожили гаубицы и склады противника точными ударами

44 ОАБр «накрыла» гаубицы и склады ВС РФ точными ударами. Фото: кадр из видео

Точными выстрелами 44 ОАБр были уничтожены российские гаубицы «Мста-Б», «Д-30», полевые склады БП и личный состав противника. Об этом сообщает пресс-центр 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.







За прошедшие сутки украинские военные также уничтожили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.