ЗСУ знищили гаубиці та склади противника влучними ударами

Влучними пострілами 44 ОАБр було знищено російські гаубиці «Мста-Б», «Д-30», польові склади БП та особовий склад противника. Про це повідомляє пресцентр 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.
Минулої доби українські військові також знищили 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 15 ракет, 70 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
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