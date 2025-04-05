Удар по связям: дроны поразили завод, обеспечивающий армию РФ оптиковолоконными системами

В городе Саранск (РФ) был атакован важный объект российского военно-промышленного комплекса — предприятие АО «Оптиковолоконные Системы». Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.



По его словам, предприятие поражено неизвестными дронами. Оно входит в критическую инфраструктуру Российской Федерации и обеспечивает производство материалов, необходимых для создания современных средств связи, включая оборудование военного назначения.



«Предприятие является частью критической инфраструктуры, которая обеспечивает РФ собственными материалами для построения современных средств связи, в том числе военного назначения», — подчеркнул Коваленко.



Он также добавил, что продукция этого завода активно применяется в российских системах управления, связи и передачи данных, включая защищённые каналы коммуникации для армии и управление дронами.



Глава республики Мордовия Артем Здунов заявил об атаке на одно из предприятий региона, но не уточнил какое.