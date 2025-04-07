МиГ-29 ВСУ ударил по штабу оккупантов в Курской области

Экипаж украинского МиГ-29 уничтожил штаб российских оккупантов в селе Тёткино Курской области. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ в блоге «Соняшник».
По их словам, враг не подозревал, что за ним велось наблюдение в течение недели.
«Поэтому вальяжно покуривали сигареты и махали бумажками», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сводке Генштаба ВСУ указано, что с начала суток произошло 77 боевых столкновений. В Курской области украинские защитники отбили шесть атак российских войск, ещё три боя продолжаются.
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