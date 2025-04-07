МиГ-29 ВСУ ударил по штабу оккупантов в Курской области

Авиаудар МиГ-29 ВСУ по штабу оккупантов в Курской области. Фото: кадр из видео

Экипаж украинского МиГ-29 уничтожил штаб российских оккупантов в селе Тёткино Курской области. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ в блоге «Соняшник».



По их словам, враг не подозревал, что за ним велось наблюдение в течение недели.



«Поэтому вальяжно покуривали сигареты и махали бумажками», — говорится в сообщении.



Кроме того, в сводке Генштаба ВСУ указано, что с начала суток произошло 77 боевых столкновений. В Курской области украинские защитники отбили шесть атак российских войск, ещё три боя продолжаются.