МіГ-29 ЗСУ вдарив по штабу окупантів у Курській області

Авіаудар МіГ-29 ЗСУ по штабу окупантів у Курській області. Фото: кадр із відео

Екіпаж українського МіГ-29 знищив штаб російських окупантів у селі Тьоткіно Курської області. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



За їхніми словами, ворог не підозрював, що за ним велося спостереження протягом тижня.



«Тому вальяжно покурювали дзиґари й махали папірцями», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у зведенні Генштабу ЗСУ зазначено, що з початку доби відбулося 77 бойових зіткнень. У Курській області українські захисники відбили шість атак російських військ, ще три бої тривають.