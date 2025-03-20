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Авиация ВСУ бомбой GBU-62 уничтожила вражескую переправу

20 марта 2025, 20:22

Авиация ВСУ бомбой GBU-62 уничтожила вражескую переправу

Су-27 атаковал GBU-62 переправу россиян. Фото: кадр из видео Су-27 атаковал GBU-62 переправу россиян. Фото: кадр из видео

Авиация продолжает активно работать на всех направлениях. Экипаж Су-27 с помощью высокоточной бомбы GBU-62 уничтожил российскую переправу. Об этом говорится в блоге пилотов ВС ВСУ «Соняшник».

Удар пришелся по одному из операционных направлений, где действуя под корректировкой «крыла» 30-й отдельной механизированной бригады, ВВС Украины нанесли авиаудар.

«Логистика врага нарушена, это даст нашему войску драгоценное время для подготовки к обороне», — говорится в докладе.

Напомним, экипаж Су-27 нанес удар высокоточными «умными» бомбами GBU-62 по шахте на востоке Украины, где пряталась группа россиян. 

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