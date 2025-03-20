Авиация ВСУ бомбой GBU-62 уничтожила вражескую переправу

Су-27 атаковал GBU-62 переправу россиян. Фото: кадр из видео

Авиация продолжает активно работать на всех направлениях. Экипаж Су-27 с помощью высокоточной бомбы GBU-62 уничтожил российскую переправу. Об этом говорится в блоге пилотов ВС ВСУ «Соняшник».



Удар пришелся по одному из операционных направлений, где действуя под корректировкой «крыла» 30-й отдельной механизированной бригады, ВВС Украины нанесли авиаудар.



«Логистика врага нарушена, это даст нашему войску драгоценное время для подготовки к обороне», — говорится в докладе.



Напомним, экипаж Су-27 нанес удар высокоточными «умными» бомбами GBU-62 по шахте на востоке Украины, где пряталась группа россиян.