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Киев 24.02. День, в который все изменилось.

23 марта 2022, 19:10

Киев 24.02. День, в который все изменилось.

Это видео было создано в партнерстве с медиа «Новости Донбасса», которые запустили кампанию #ЗнайПравду. Цель кампании – помочь вам поделиться информацией с людьми за пределами Украины, которые не знают всей правды о вторжении России.

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