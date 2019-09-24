В Мариуполе пьяный 10-летний мальчик бросал камни в прохожих. Говорит, отмечал «первый юбилей»

В Мариуполе 10-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения бросал камни в прохожих, его маму привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области.



Инцидент произошел в Центральном районе города несколько дней назад. В полицию обратился прохожий, который сообщил, что в недострое на Георгиевской улице трое детей бросаются камнями в прохожих.



Когда патрульные прибыли по вызову, им удалось найти только одного мальчика. «Во время общения с ним инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у ребенка. Где дети получили алкоголь мальчик не сообщил, но признался, что сегодня у него первый юбилей», — говорится в сообщении.





В полиции, комментируя произошедшее, рассказали, что если ребенок впервые попал в поле зрения полиции, то на одного из родителей составляют административный протокол, и уже суд решает, как наказать родителей. С несовершеннолетним также будут работать инспекторы ювенальной превенции, психолог. Родители будут постоянно находится в поле зрении правоохранителей, если подобный инцидент повторится.