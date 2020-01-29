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Жительница Донецка поучаствовала в «Поле чудес»: деньги на поездку пришлось просить у «ДНР»

29 января 2020, 16:40

Жительница Донецка поучаствовала в «Поле чудес»: деньги на поездку пришлось просить у «ДНР»

Фото: Первый канал Фото: Первый канал

Жительница Донецка приняла участие в съемках российской передачи «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города.

«В администрацию Донецка обратилась жительница нашего города Нина Парфириевна с просьбой оказать помощь в поездке в Москву для участия в телепередаче «Поле чудес», — рассказали там.

Отмечается, что «руководство» Донецка откликнулось на ее просьбу и женщина приняла участие в съемке передачи. На «Поле чудес» она получила в подарок бытовую технику и поездку в Санкт-Петербург. Выпуск выйдет в эфир российского «Первого канала» 7 февраля.

Новость об этом стала целым событием для «молодой республики» — заметка была опубликована на сайте «Донецкого агентства новостей» (ДАН), который является главным интернет-ресурсом «ДНР».

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