Жительница Донецка поучаствовала в «Поле чудес»: деньги на поездку пришлось просить у «ДНР»

Фото: Первый канал

Жительница Донецка приняла участие в съемках российской передачи «Поле чудес». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной группировке «ДНР» «администрации» города.



«В администрацию Донецка обратилась жительница нашего города Нина Парфириевна с просьбой оказать помощь в поездке в Москву для участия в телепередаче «Поле чудес», — рассказали там.



Отмечается, что «руководство» Донецка откликнулось на ее просьбу и женщина приняла участие в съемке передачи. На «Поле чудес» она получила в подарок бытовую технику и поездку в Санкт-Петербург. Выпуск выйдет в эфир российского «Первого канала» 7 февраля.



Новость об этом стала целым событием для «молодой республики» — заметка была опубликована на сайте «Донецкого агентства новостей» (ДАН), который является главным интернет-ресурсом «ДНР».