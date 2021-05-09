Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Шахтер» приехал на матч на автобусе, которому почти 50 лет

09 мая 2021, 16:50

«Шахтер» приехал на матч на автобусе, которому почти 50 лет

«Шахтер» и его ретроавтобус. Фото пресс-службы клуба «Шахтер» и его ретроавтобус. Фото пресс-службы клуба

Футболисты донецкого «Шахтера» 9 мая добирались на заключительный матч сезона-2020/21 с «Ингульцом» на необычном автобусе. На НСК «Олимпийский» в Киеве команда приехала на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист» 1973 года выпуска, передает пресс-служба клуба.

Поездка приурочена к 85-летию, которое «Шахтер» празднует в этом году.

На таком же транспорте «горняки» перемещались в 1970-х годах.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)


Поездка на ретроавтобусе от отеля «Опера» до «Олимпийского» вызвала эмоции игроков и тренеров «Шахтера».

«Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое», — сказал защитник команды Сергей Кривцов.

Свой первый официальный матч «горняки» провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения клуба. В юбилейный год в «Шахтере» обещают в скором времени показать болельщикам еще ряд сюрпризов, в частности ретроформу, мультфильм и седьмую серию фильма «Донецк и его команда».

Еще по теме

Организации
Шахтер
Прочее
Футбол
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
15:15
«ДНР» откроет на один день пункт пропуска под Донецком
14:48
«ДНР» все же допустила массовое скопление людей перед Днем победы
11:33
«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки
10:07
«ЛНР»: Одна смерть и 16 новых заболевших ковидом
22:31
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Донецке и Минеральном
21:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 мая
16:52
В «ЛНР» призвали не посещать парад 9 мая, но проводить его будут
15:25
СБУ отказалась комментировать проекты обращений «ДНР» к Путину
13:26
«ЛНР» рассчитывает сделать 300 тысяч прививок от коронавируса до конца года
11:38
«ДНР» сообщила о 177 новых случаях коронавируса и 4 смертях
08:58
«ЛНР» допустила проведение переговоров с ОПЗЖ
все новости
17:23
Миссия ОБСЕ не смогла запустить беспилотники из-за глушения
15:48
На Донетчине — почти тысяча новых случаев коронавируса за двое суток
14:37
Житель Попасной вышел на улицу с флагом СССР: Открыто уголовное производство
13:22
На Луганщине начато уголовное производство из-за долгов по зарплате на ГП «Первомайскуголь»
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
12:22
Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая и три смерти
11:47
Как проходит 9 мая в Донецкой области
11:37
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
10:33
В ходе обстрелов в Марьинке повреждены шесть домов и линия электропередач
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
08:36
Чуть более 5300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
22:52
Посольство США призвало РФ прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру на Донбассе
20:47
«Побольше побед в жизни»: СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и Пушилина
все новости
ВИДЕО
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция