«Шахтер» приехал на матч на автобусе, которому почти 50 лет

«Шахтер» и его ретроавтобус. Фото пресс-службы клуба

Футболисты донецкого «Шахтера» 9 мая добирались на заключительный матч сезона-2020/21 с «Ингульцом» на необычном автобусе. На НСК «Олимпийский» в Киеве команда приехала на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист» 1973 года выпуска, передает пресс-служба клуба.



Поездка приурочена к 85-летию, которое «Шахтер» празднует в этом году.



На таком же транспорте «горняки» перемещались в 1970-х годах.

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Поездка на ретроавтобусе от отеля «Опера» до «Олимпийского» вызвала эмоции игроков и тренеров «Шахтера».

«Отличная идея с автобусом! Мы будто вернулись в романтичное прошлое», — сказал защитник команды Сергей Кривцов.



Свой первый официальный матч «горняки» провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения клуба. В юбилейный год в «Шахтере» обещают в скором времени показать болельщикам еще ряд сюрпризов, в частности ретроформу, мультфильм и седьмую серию фильма «Донецк и его команда».



