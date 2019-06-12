Новые «старые» лица в Минске. Удастся ли перемирие?

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5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) украинская сторона была представлена в обновленном составе. В частности, представителем Украины в ТКГ был снова назначен экс-президент Леонид Кучма, представителем в гуманитарной подгруппе — бывшая омбудсвумен Валерия Лутковская. Также с украинской стороны на заседании должен был присутствовать начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, однако затем его заменили заместителем командующего операции Объединенных сил генерал-майором Богданом Бондарем. «Новости Донбасса» изучили состав новых «старых» лиц в ТКГ и узнали у экспертов — принесет ли это какие-либо изменения в тональности минских переговоров.

Украинская делегация в Минске

Леонид Кучма, глава украинской делегации в ТКГ

Премьер-министр Украины 1992–1993 годах, в 1994–2005 годах — второй президент Украины. представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года. Потом он заявил об отставке из-за достижения критического возраста.

Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе

С апреля 2012 года по март 2018 года занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Также она занимает должность программного директора Украинского института по правам человека.

Александр Моцик, представитель Украины в политической подгруппе

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Турции, Польше и США. Также участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла и урегулировании украинско-румынского спора вокруг острова Змеиный. Присоединился к работе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в 2016 году.

Игорь Веремий, представитель Украины в экономической подгруппе

В Трехсторонней контактной группе с 2014 года. Ранее был руководителем торгово-экономической миссии Посольства Украины в РФ, директор Департамента сотрудничества с СНГ и РФ Минэкономики Украины. Также является внештатным советником Администрации Президента Украины и Министра иностранных дел Украины.

Богдан Бондарь, генерал-майор, заместитель командующего операции Объединенных сил

В 2008 Богдан Бондарь занимал должность начальника инженерных войск Вооруженных Сил Украины — начальника Центрального управления инженерных войск Главного управления оперативного обеспечения Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины. По мнению политологов, включение в трехстороннюю контактную группу Богдана Бондаря — логичный шаг для переговоров о прекращении огня.

«Сейчас актуализировался вопрос о возможном прекращении [огня]. Именно на этом сделала упор, в частности, украинская группа, в обращении с инициативой к ОБСЕ и РФ. Для этого было необходимо привлечь того, кто непосредственно включен в процесс принятия решения на месте и гарантирования исполнения», — считает политолог Олег Саакян.

Такого же мнения придерживается и политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Он допускает, что такой шаг может принести прогресс в переговоры о прекращении огня.

«Замглавы ООС присутствует, как раз для того, чтобы договариваться о новом режиме прекращения огня. Не просто политически договариваться, а надо согласовывать именно механизмы контроля за прекращением огня. Там есть такая структура СЦКК, которая как раз занимается контролем за режимом прекращения огня. Удастся ли через эту структуру можно договорится не только о каких-то новых усиленных мерах контроля и реагирования на нарушения режима прекращения огня? Да, возможно, какой-то прогресс будет», — говорит Фесенко.

Изменения повестки со стороны украинской группы политологи, с которыми пообщались «Новости Донбасса», не ожидают.

Владимир Фесенко считает, что об этом свидетельствует назначение Кучмы.

«Возвращение Кучмы говорит о том, что никаких принципиальных изменений в переговорах не произойдет. Что имеется ввиду? Украина не будет признавать сепаратистов стороной конфликта и не будет вести с ними прямых переговоров», — говорит он.

По мнению Олега Саакяна, переговорная линия в Минске не изменится потому, что политическая подгруппа не имеет ни достаточного уровня представительства, ни каких-либо инструментов для того, чтобы решить геополитические вопросы.

«В Минске есть инструменты для того, чтобы говорить о каких-то детальных точечных вопросов, например, вопрос пересечения линии разграничения, мобильной связи на оккупированных территориях, проблемы гуманитарного или техногенного характера и их решения оперативное», — отметил политолог.

Он также отмечает, что с украинской стороны были назначены люди достаточно комплементарны (взаимно дополняющие друг друга) для России. Но признаком активизации переговоров такой шаг не считает.

Политический эксперт Энрике Менендес считает, что больших полномочий Леониду Кучме Зеленский не предоставил.

«Возвращение Кучмы в переговорную группу не хорошо и не плохо само по себе. Нужно понимать, что переговорщик — это доверенное лицо, которое поговорит там, приедет к президенту и передаст смысл. Каких-то полномочий, принимать решения или предлагать варианты, у него нет», — считает он.

В свою очередь Олег Саакян уверен, что Кучма согласился снова участвовать в переговорах как раз потому, что Зеленский мог пообещать ему более обширные полномочия. «Скорее всего, он мог вернуться туда из-за того, что Зеленский гарантировал большую свободу действий, а также большую приоритетность минского процесса во внимании президента. Поэтому можно говорить, что будет прямая коммуникация [между Кучмой и Зеленским]», — отметил политолог.

Компромисс в переговорах видит Менендес: «Окно возможностей, чтобы пойти на какой-то компромисс, который будет взаимно приемлем, оно все-таки открылось. В этом смысле появление Пинчука и Кучмы — испарения, по которым можно сделать какие-то выводы о том, что происходит за закрытыми дверями».

Россия в Трехсторонней контактной группе

Представителей России в ТКГ известных широкой публике немного. Борис Грызлов стал представителем России в контактной группе в 2015 году. Ранее был министром внутренних дел РФ, председателем Госдумы, является постоянным членом Совета безопасности Российской Федерации.

Азамат Кульмухаметов отвечал за переговоры со стороны России в ТКГ до назначения​ Грызлова, продолжает исполнять свои функции и после. Бывший посол Российской Федерации в Кувейте и Сирии.

Недавно стало известно, что Максима Полякова в политической подгруппе сменит Алексей Дмитриевский, российский дипломат, сотрудник управления по приграничному сотрудничеству. Об этом стало известно из интервью директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову. Остальные участники от России малопубличны.

Российский политолог Артур Аваков говорит, что по его данным постоянные российские представители в ТКГ — Грызлов и Кульмухаметов.

«Россию постоянно представляет Грызлов, если он по какой-то причине не может, то его место занимает бывший сирийский посол. Все остальные представители от России периодически меняются», — рассказал он.

Аваков отмечает, что другие российские представители в ТКГ не стремятся к публичности — не выступают в российских СМИ, ни в качестве экспертов, инсайдеров. Он говорит, что в России их имен никто и не знает, кроме Грызлова и Кульмухаметова. Влияние Суркова все еще остается, считает политолог. И не советует ожидать его ухода.

«В России с периодичностью раз в несколько месяцев хоронят Суркова, говорят, что его отправили в отставку и все в таком духе. Но на самом деле Сурков жив и здравствует, может быть он уже не такой влиятельный как был лет 10 назад, но он достаточно сильный политический игрок в администрации президента», — сказал Аваков.

Тоже и в отношении Чеснакова — эксперт прогнозирует его уход только в случае ухода Суркова. Однако смены риторики переговоров в связи с изменением состава украинской стороны в ТКГ не предвидит.

«Все эти люди уже были, поэтому ничего принципиально нового, никакого эмоционального взрыва не произошло в связи с возвращением Кучмы... Российские политологи, да и в „ДНР“ и „ЛНР“ тоже самое, все смотрят на то, что говорит президент и как реагирует Верховная Рада. Даже на Верховную Раду в меньше степени, в основном смотрят на президента Украины. Потому что считается, что непосредственно в Минске ничего особенного и прорывного произойти не может. Все зависит от политической воли президента Украины», — рассказал он.

В тоже время, по его наблюдениям, больше внимания вызвало исключение Виктора Медведчука из переговорной группы.

«Когда Медведчук в этой группе участвовал, то политологи из пула Суркова, очень часто критиковали Медведчука. А теперь, наоборот, они говорят — как же так Медведчук ушел мы потеряли единственного вменяемого человека в переговорной команде Киева. Но все это внутрироссийская повестка и я не думаю, что это каким-то образом повлияет на взаимоотношения Москвы и Киева», — говорит он.

Политолог Константин Бондаренко допускает, что можно говорить о частичном ослаблении позиций Суркова, однако он по-прежнему остается на должности. Если Суркова и сменят, то на бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича, предполагает эксперт. Но сейчас, по данным Бондаренко, украинское направление находится в поле зрения вице-премьера РФ по топливно-энергетическому комплексу Дмитрия Козака и гендиректора компании «Ростех» Сергея Чемезова.

Он утверждает, что структура Чемезова «Внешторгсервис» с 19 апреля 2019 года, полностью взяла под свой контроль все предприятия, находящиеся на Донбассе. Также он называет «вице-премьера ДНР» человеком Чемезова (возможно речь идет о гендиректоре ВТС Владимире Пашкове, который в апреле стал заместителем «вице-премьером» — ред.)

«Чемезов — это корпорация „Ростехно“. Это человек, который занимается рынком вооружения России. Это все операции, связанные с вооружением, это влияние на армию, этот человек тесно связан с Шойгу и другими игроками в российской политике», — говорит Бондаренко.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна разработать новый механизм пошагового прекращения огня на Донбассе.

12 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых.

Оживится ли переговорный процесс реальными действиями или так и останется в виде заявлений — покажет время.