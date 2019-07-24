Такого как Зеленский. Удастся ли пробиться новым лицам в российскую политику

Фото: twitter / Тот самый Мартин

После начала войны на Донбассе немалая часть украинцев с интересом и надеждой следили за протестами в России. Но когда стало понятно, что российского майдана, по крайней мере пока что, ждать не стоит, реакция сменилась на недоумевающую – почему же они не реагируют на жесткость силовиков, и обреченную – ничего не будет. «Новости Донбасса» поинтересовались у участников протестов и экспертов, почему в России все же продолжают выходить на улицы, ждут ли смены лиц в политике и вдохновляет ли их пример Украины.



«Просто взяли и понесли»



Акции протеста в Москве начались 14 июля, продолжились 20, 27 июля и 3 августа. Основные требования - допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.



Протесты завершились массовыми и жестокими задержаниями. Так, 27 июля, по данным ОВД-инфо были задержаны более 1300 человек, 3 августа – 1001 человек.



Один из задержанных москвич Александр Кукин. Он пришел на Трубную площадь на встречу с независимыми кандидатами. За участие в митинге ему дали семь суток административного ареста.



«Ко мне подошли ОМОНовцы, не представились, схватили и понесли, и в этот момент я запел песню "Ты неси меня река". Нас отвезли в ОВД. Мы думали, что задержание ограничится теми 3 часами, которые отводятся по закону на то, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Но даже по истечении ничего не составили, и оставили на 48 часов. Протокол о задержании составили только через 8,5 часов и там уже была статья, которая предполагает задержание на 48 часов», - рассказывает он.



29 июля начались суды над задержанными. К административным арестам приговорили более 60 человек, в числе которых кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, Юлия Галямина, а также политики Дмитрий Гудков и Владимир Милов. Кроме того, свыше 160 человек были оштрафованы, пишет DW.



СКР заявил о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям статьи 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы, ее участникам - до 8 лет.

Фото: twitter / Nemtsov most

Что случилось с Навальным



24 июля полиция задержала Алексея Навального по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга. Его отвезли в спецприемник и арестовали на 30 суток.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 23 Июл 2019 в 11:41 PDT



28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом «острая аллергическая реакция». Он находился в больничной палате под охраной полицейских. И пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, и врач Анастасия Васильева особо выделили отсутствие ранее каких-либо аллергий у Навального.



«Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад - могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас - это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было», - написала Васильева.



Она отметила, что будет настаивать на праве пациента выбирать лечащего врача и лечебную организацию в соответствии со статьей 10 ФЗ № 323. Однако главный врач медучреждения Ольга Шарапова заявила, что консультации посторонних медиков запрещены.



Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что во время ареста в июне он находился в той же камере, что и Навального и тоже имел проблемы со здоровьем.



«Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных. Думали - аллергия. Но судя по всему у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия», - написал он.



В тоже время врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов в комментарии российскому «Интерфаксу» заявил, что к отекам и высыпаниям привела «крапивница».



29 июля Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник.



Новые люди



Во время избирательной кампании тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил, своими выборами Украина может показать России пример того, что приход новых лиц возможен.



«Своим примером, если мы поменяем власть, мы покажем, что так может быть. Что такие новые приходят. А значит, можно и у нас [в России] так», – сказал Зеленский.



Но и участники протестов в Москве, и эксперты говорят, что допуск новых лиц просто невозможен. И вероятность того, что власть пойдет на уступки и даст возможность участвовать в выборах другим кандидатам, очень мала.



«Если это будет сделано – это будет означать поражение Собянина. Он на прошлых выборах едва не организовал себе с участием Навального второй тур, и тогда Путин сказал – не Робеспьер у нас мэр Москвы, но человек хороший и пусть будет. Если он сейчас повторно проиграет, что на всех его премьерских амбициях можно ставить крест. Собянин до последнего будет бороться за то, чтобы никто из команды Навального не был зарегистрирован», - говорит российский политолог Артур Аваков.



Правда он все же считает возможным допуск к выборам кандидатов не из команды Навального.



По мнению Авакова, протестный потенциал сейчас в России слабый, не сравнимый с тем, что был на Болотной площади. Протесты возникают, то в одном регионе РФ, то в другом, но единой силы, которая бы объединила столицу и периферию, и дала бы толчок монолитному движению, политолог не видит.



«В Москве открываются новые станции метро, плитку меняют каждый год, еще что-то. Москвичи видят, как живут регионы и понимают, что они находятся в раю и поэтому протестный потенциал довольно слабый... Протесты есть, за последние время они стали более громкими и значимыми, но они все еще бессистемны», - говорит он.



Также считает и активист, отбывший срок по «Болотному делу», Алексей Гаскаров.



«В регионах – это против конкретных проблем, они социальные, экологические, а в столице и в больших городах – политические протесты. И в этом одна из основных проблем России, что большинство, которое страдает от существующей власти, не осознают связи с политическим режимом и теми социальными проблемами, с которыми они сталкиваются», - говорит он.



Гаскаров объясняет, что большинство тех, кто протестует сейчас в Москве, воспринимает сложившуюся ситуацию как «узурпацию власти», а также как попытку подавить желание оппозиции занять более публичную роль.



«Для меня вообще непонятно, почему они вообще уперлись в эту Мосгордуму. Если бы даже они все выиграли, то не заняли бы большинство условно. Но для власти важен, видимо, символизм. Они не хотят, чтобы хоть кто-то из оппозиции получил статус официальных политиков», - сказал активист.



Александр Кукин говорит о многочисленных нарушениях во время избирательной кампании, другом отношении к кандидатам от правящей партии «Единая Россия» (формально нет ни одного кандидата от ЕР, они все оформились как самовыдвиженцы). По его наблюдениям, запрос на изменение текущей ситуации, на новые лица в российской политике есть. В пример приводит последние выборы, которые прошли в Приморском крае и Владимирской области.



«При том, что кандидатов было мало, оппозиционные были представлены от системных партий таких как КПРФ и ЛДПР. В первом туре кандидаты от Единой России проиграли и был объявлен второй тур выборов, а в Приморском крае пришлось вообще отменять результаты выборов. Эти выборы показали, что Единая Россия не может конкурировать даже со слабыми системными политиками», - говорит он.



В итоге в Хабаровском крае и Владимирской области выборы выиграли кандидаты от ЛДПР, а в Хакасии - представитель КПРФ.



Гаскаров подчеркивает, что все же в России никому «не согласованному» не дадут участвовать в выборах. Но пример с выборами украинского президента стоит внимания.



«Здесь навязывается идея, что кроме Путина больше никого нет. 146 млн населения и только один достоин управлять страной. А пример Зеленского скорее показателен тем, что человек с таким бекграундом может стать президентом. Что даже если такие люди могут становиться президентами, то очевидно и в России есть выбор. Это и так понятно, но Украина подтверждает этот тезис», - говорит он.



10 августа в Москве должна пройти еще одна акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты городской думы.



Выйти москвичей на акцию призвал и российский видеоблогер и медиаменеджер Юрий Дудь. По его словам, к решению пойти на митинг его подтолкнули жесткие действия властей против участников предыдущих акций.



По его мнению, меры, принятые властью в ответ на акции протеста, не способствуют поддержанию стабильности в обществе.



«Так вышло, что все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность», – написал он.



На митинге должны выступить Face, Icepeak и «Кровосток». В мэрии города говорят, что не разрешают музыкальные концерты. Но один из организаторов акции муниципальный депутат Илья Азар заявил, что «не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии».



Еще одна организатор акции Эльвира Вихарева сообщила, что их уже вызвали на встречу в полицию.