«Я хотела иметь право на выбор». В Москве не прекращаются протесты из-за выборов

Фото: Twitter / Dave Frenkel

В России вот уже почти месяц проходят митинги. Повод для протестов – отказ избирательной комиссии зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.



На несогласованных акциях 27 июля и 3 августа участников протестов избивали и задерживали сотрудники Росгвардии и ОМОНа. ​Митинг 10 августа был согласован с властями, но после его окончания людей также массово задерживали в центре Москвы. По данным «ОВД-Инфо», тогда задержали 256 человек, еще десятки людей были задержаны в других городах, где проводились акции солидарности с московскими протестами.

Задержание в Столешниковом переулке



Видео прислал Никита Станченков pic.twitter.com/1DSQu9MNcp — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019



«Новости Донбасса» собрали свидетельства очевидцев.



Александр Кукин, 27 лет, предприниматель



- Я отправился на Трубную площадь [там назначена была встреча с кандидатами]. Когда там собрались люди, площадь была полностью окружена плотным кольцом Росгвардейцев, ОМОНоцев, полицейских. Нельзя было не попасть на площадь, ни покинуть ее. Внутри этого пятачка начались массовые задержания, без всякого повода и причин, просто группы полицейских ходили и выхватывали по одному протестующих.



Ко мне подошли ОМОНовцы, не представились, схватили и понесли, и в этот момент я запел песню «ты неси меня река». Нас отвезли в ОВД. Мы думали, что задержание ограничится теми 3 часами, которые отводятся по закону на то, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Но даже по истечении этого срока ничего не составили, и нас оставили там на 48 часов. Протокол о задержании составили только через 8,5 часов и тогда там появилась статья, которая предполагает задержание на 48 часов.



Мы все были задержаны до понедельника. Тогда уже меня отвезли в суд и избрали меру пресечения - семь суток административного ареста.



Борис Канторович, 27 лет, предприниматель



Меня задержали на митинге 27 июля.



ОМОН начал рассекать толпу и стали хватать людей. Передо мной схватили человека и потащили его прямо на меня. Я потянул этого парня на себя за плечи, ОМОНовцы тут же дали мне в ухо дубинкой, потом я упал. Потом меня затащили в автозак, и там еще приложили головой об дверь.



В тот момент мне казалось, что все это очень медленно происходит. В записи ,которую я потом увидел, все происходит очень быстро. Но мне казалось иначе.

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих

Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019



Мне было очень плохо, потому что меня сильно побили. Я попросил мне вызвать «скорую», но мне не вызвали. «Скорую» я вызвал себе уже сам, пока мы ехали в УВД. Оттуда меня врачи забрали, полиция не успела даже протокол составить на меня. Так получилось, что когда мы приехали, меня одного из автозака вывели и врач меня очень быстро забрал и полиция ничего не успела. В больнице я был три дня.



Дня через четыре позвонили моей девушке из того УВД, куда меня тогда доставили, сказали передать, чтобы я с ними связался. Но я, конечно, не стал этого делать.



Я уехал из России и думаю, что пока возвращаться не буду, потому что именно по 27 числу идет основное количество уголовных дел. Там уже сидят люди, преступления которых, даже по суду, заключались лишь в том, что они показывали рукой направо, как Егор Жуков, например. И, поскольку я оказался в центре этого «замеса», я считаю, что мне не очень безопасно сейчас находится в России. По крайней мере, пока все это не уляжется.



Дарья Хорошевская (имя и фамилия изменены просьбе героини), 31 год, журналист



- Меня задержали 27 июля. Когда я приехала на Тверскую в 14:10, там все было уже перекрыто, пройти никуда было нельзя.



Меня удивило количество военной техники, людей в касках какое-то безумное количество, такое ощущение, что война какая-то началась.



Я увидела большую толпу, она была на 2 сторонах, одна – на Пушкинской, а другая – на Тверском бульваре, как раз туда я пыталась попасть. Я стала переходить немного дальше по Тверскому бульвару и когда я переходила дорогу, оборачиваюсь и вижу 6 силовиков в касках, которые бегут просто на меня. Мне стало немного страшно, я начала ускорять шаг, они бегут, начинают что-то мне орать и сзади меня мальчик, лет, наверное, 18-19, тоже перебегает через дорогу и на бегу перепрыгивают через заборчик. И, соответственно, эти силовики переключились с меня на них.



А потом, когда я уже попала ближе к большой толпе, ОМОНовцы стали нас конкретно обступать, они держались за руки, какие-то звуки страшные издавали «Гу!Гу!», стали замыкать в цепь. Всю толпу начали разделять на маленькие группки.



Я сначала не очень поняла, что происходит – нас всех развели в разные стороны, меня повели конкретно к автозакам, которые были недалеко от Тверской припаркованы. И я была уверена, что меня сейчас заберут и была морально к этому готова.



Когда меня подвели к этой машине, там уже какой-то другой человек подошел и стал говорить «Вы не имеете права здесь находиться. Это не санкционированный митинг». Я попросила его представиться, но он этого не сделал. Потом я стала говорить, что по Конституции мы имеем право собираться, на что он мне ответил, что “по закону не имеете”. Я ему ответила, что Конституция сильнее закона. Потом он попросил у меня паспорт, он на него посмотрел, я даже не поняла – переписал он данные или нет. Он отдал паспорт и сказал «Проходите».



Я прошла по Тверскому бульвару, вернулась на боковую улочку, там мы стояли за металлическими заграждениями. Рядом со мной мужчина абсолютно нечаянно облокотился на это заграждение и буквально немного его сдвинул. Сразу подошел силовик – очень агрессивно пихнул это ограждение. Мне достаточно сильно досталось по ноге.



На днях в соседний подъезд силовики прибежали. Там живет кто-то из штаба одного из кандидатов вроде как. Вот это было страшно, потому что буквально рядом подъезд пришли. Это все выглядело сюрреалистично, как какой-то 37-й год.



Мой брат ставил подпись [собранные в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму] и ее признали недействительной. Я сама ставила подпись за кандидата из моего района. И я хотела иметь право на выбор.



Большинство из тех, кому вменяют массовые беспорядки, были задержаны на митинге 27 июля. Журналист издания «Медиазоны» Егор Сковорода говорит, что нынешнее «Московское дело» вполне можно назвать аналогом «Болотного».



«Это показательное дело, не зря они [силовики] так быстро и жестко всех задерживали. Это рекордные сроки расследования для Следственного комитета. Если сравнивать с Болотным делом, то тогда через полгода было 15 обвиняемых, а здесь уже через 3 недели, даже меньше», - рассказывает журналист.



По его подсчетам, сейчас обвиняемых от 14 до 16.



В суд уже передано несколько дел в отношении тех, кого обвиняют в применении насилия к полицейским. На этой неделе должны пройти предварительные заседания. По мнению журналиста, уже к концу этой недели можно ожидать первые приговоры.



Также за решеткой и большая часть кандидатов, которых не допустили до выборов. Егор Сковорода рассказал, что они находятся в спецприемниках по административным делам.



Никого из тех, кто пытался принять участие в выборах, так и не допустили.



Новые митинги



Российские оппозиционеры подали два заявления на акции протеста на субботу, 24 августа. Однако власти Москвы им отказали и предложили перенести мероприятие в Марьино. От такого место проведения отказались уже заявители.



Между тем, в субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова пройдет мероприятие в честь дня флага России.



Затем в московскую мэрию на 31 августа поступили еще три заявки на проведение митингов. Но власти отклонили и их.



В тоже время суд в Москве обязал городскую мэрию предоставить альтернативное место для проведения шествия 31 августа, запланированное Либертарианской партией России, передает телеканал «Дождь».



Также в мэрию подана заявку на проведение 3 сентября шествия против политических репрессий. Но власти отклонили и эту заявку. Причинй отказа указано то, что «в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения заявленных 30 тысяч человек».



По данным исследования «Левада- центра», 38% россиян не хотят видеть Путина у власти после окончания его президентского срока. В тоже время 54% после 2024 следующим президентом хотят снова видеть Путина.



Российский политолог Кирилл Рогов считает, что такие цифры не являются достаточно убедительными для Путина.



«Это заставит его искать боль радикальные, или экзотические способы, как изменить общий социальный тренд», - рассказал Рогов в комментарии «Голосу Америки».



По мнению журналиста Сергея Пархоменко, президент РФ будет стремится повышать свой рейтинг за счет войска.



«Сегодня он [Путин] опирается на армию. Вопрос в том, он ставит на армию или он боится армии. Представьте, что он не создаст привилегированных условий для людей с оружием, тогда они могут захотеть поменять его на другого», - говорит Пархоменко.



По общему мнению экспертов, надежды России на развитие войска может сформировать стиль его правления накануне 2024 года.