О чем молчат украинские женщины

Фото: Дарья Хрипкова

Полтора года назад в Украине вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Но люди продолжают замалчивать поступки обидчиков, боятся огласки, общественного мнения и пытаются выкарабкаться самостоятельно. Виктория и Алеся согласились рассказать свои истории журналистам «Новостей Донбасса».



Больше всего Вика боится, что ее личная трагедия станет достоянием общественности



«Я познакомилась с Вадимом через пару лет после тяжелого развода. До этого жила как в прострации, сильно похудела, постоянно плакала, зато на работе было все хорошо», – начинает свой рассказ наша первая героиня.



Виктория довольно известный человек в небольшом промышленном городе Донецкой области, занимается волонтерством. На благотворительной акции, посвященной сбору средств для реабилитации участников АТО, она познакомилась со своим новым гражданским мужем.



Вадим пригласил Вику на свидание. В первый день они просто гуляли по городу и общались. Молодой человек недавно вернулся из плена, пережил пытки и издевательства. В мирной жизни совсем растерялся. Скромная и доброжелательная Виктория расположила к себе, именно ей он открыл душу и поделился страшными воспоминаниями.



Прогулки на свежем воздухе переросли в совместную жизнь. Вадим к тому времени прошел реабилитацию в одном из столичных госпиталей, помогли волонтерские связи Вики. Вернулся домой воодушевленным и начал искать работу.



«Вадима хорошо подлечили. С атошниками регулярно работали психологи. Арт-терапия, реабилитация с помощью собак, медикаменты и процедуры сделали свое дело. Все это оплачивали волонтеры. Напряжение и тревога ушли, появился интерес к жизни. Я была очень рада за любимого», – вспоминает Виктория.



Первые месяцы совместной жизни прошли хорошо. Иногда Вадим выпивал с друзьями после работы. Но это происходило накануне выходных, и Вика особо не волновалась. Затем выпивки участились и начали переходить в длительные запои.

Фото: Дарья Хрипкова

«Ему много и не надо было. От пары рюмок расползался и засыпал. Но когда приходил в себя, требовал новую порцию алкоголя. Начал прогуливать работу, в итоге совсем потерял ее», – говорит женщина. Из ее сумочки начали пропадать деньги. Вадим все отрицал, начались скандалы и выяснение отношений. По словам Виктории, парень не умеет проговаривать свои проблемы, держит все в себе, до тех пор, пока гнев, как из жерла вулкана, не выльется наружу.



«Меня это очень изматывало. Вадим стал подозрительным, не отпускал на встречи с подругами и на общественные мероприятия, причем сам ходил куда хотел и не отчитывался передо мной. Стал занимать деньги на выпивку у друзей, а отдавать приходилось мне. Уговоры и мольбы прекратить это все на него не действовали», – говорит Виктория.

Фото: Дарья Хрипкова

Последней каплей стала смерть мамы Вики. Она просто уснула и не проснулась. На похороны Вадим не пошел, сказал, что не отпустят с очередной работы. В тот момент Вике нужна была поддержка, она не могла смириться со смертью матери. Хотелось, чтобы любимый человек обнял и согрел своим теплом. А вместо этого застала его дома спящим. В квартире стоял запах перегара.



«На мой вопрос, почему ты пьяный, Вадим ответил: «Так 8марта же!». Я чувствовала такую апатию и безысходность, сил не было даже на то, чтобы плакать. Спасала работа. Во мне нуждались многие люди, с утра до ночи моталась по области и старалась не думать о том, что ждет меня дома», – с горечью рассказывает Вика.



А возвращаться домой с каждым днем становилось все труднее и труднее. Парень несколько месяцев не искал работу, полагался на Вику.



Девушка вспоминает, что Вадим стал очень требовательным: пыль не вытерла, обувь не помыла, рубашку не погладила, суп пересолила. Желанная поначалу близость, стала пыткой для Виктории. В любой момент парень мог принудить девушку к сексу.

Гражданский брак без совместных детей пару ни к чему не обязывает. Но в то же время Вадим контролирует каждый шаг Вики. Они живут на ее деньги.



Недавно Вадим прошел очередную реабилитацию. На этот раз госпиталь мог предложить только бесплатное проживание, питание и незначительное базовое лечение. Все основные процедуры были платными. В итоге, по словам Виктории, бывшие воины АТО просто слонялись по небольшому курортному городку северного Донбасса. А от безделья выпивали.



«Государство не обращает внимание на эту проблему. Несколько тысяч ветеранов с поломанной психикой вернулись домой после боевых действий и не могут найти себя на гражданке. Перекладывать все на плечи волонтеров очень удобно, но неправильно», – считает Вика.



Мужчину она бросать не собирается. Всеми силами пытается помочь Вадиму адаптироваться в мирной жизни, но ценой собственного счастья и душевного спокойствия. Больше всего Вика боится, что ее личная трагедия станет достоянием общественности. Поэтому и не обращается за помощью, хотя центр поддержки для жертв домашнего насилия в ее городе есть.

Фото: Дарья Хрипкова

«Ты толстая и замуж тебя никто не возьмет». История Алеси



В детстве Алеся была рослым и упитанным ребенком. Вдобавок, у нее были кривые зубы. Все бы ничего, полных детей с кривыми зубами на самом деле тысячи, но бабушка Алеси желала видеть свою внучку идеальной. А идеальная девушка, по ее мнению, должна быть стройной, улыбчивой и красивой.



«Закрой рот, спрячь зубы, не улыбайся, ты толстая и замуж тебя никто не возьмет, парни любят худых, над тобой будут все смеяться», – такие слова Алесе приходилось слышать от бабушки ежедневно. Она перестала улыбаться, сутулилась, чтобы скрыть слишком рано развитую грудь и ходила, прижав руки к туловищу.



«Из-за походки меня прозвали «роботом», было очень обидно, я стеснялась внешнего вида, замкнулась в себе, почти ни с кем не дружила и все время читала. На многие годы книги стали моими лучшими друзьями и советчиками», – вспоминает Алеся.



Чтобы исправить ситуацию, на семейном совете решили срочно заняться ребенком и, хотя бы немного приблизить Алесю к стандартам среднестатистической девочки. Ее записали в секцию баскетбола, показали детскому врачу, который посоветовал диету, массаж и лечебную физкультуру. Кроме того, отвели к ортодонту. Зубы до конца выровнять так и не удалось, как и похудеть.



Алеся продолжала расти. К выпускному классу ее рост был 170 см, а вес около 90 килограмм. Уроки физкультуры из-за насмешек одноклассников давно превратились в пытку, и девушка их просто прогуливала. Все это время мама и бабушка продолжали регулярно читать лекции на тему ее безрадостного будущего.



В итоге к семнадцати годам Алеся получила четкую установку, что на таких как она никто не женится, разве что «какой-нибудь алкаш».



На Алесю обращали внимание сверстники и парни постарше, но девушка не ходила на свидания. К тому времени Алеся окончила торговый техникум и работала в магазине продавцом.



Родня забила тревогу: 20 лет, а девушка не замужем. Благодаря «помощи» свахи, к которой обратилась мать, в Алесиной жизни появился Игорь. Он старше на десять лет, шахтер, разведен, но без детей. По мнению бабушки, идеальная кандидатура в мужья для неидеальной девушки: пьет и много зарабатывает.



Свадьбу сыграли через два месяца. Постаралась родня со стороны жениха. Свекры очень хотели внуков, сыну уже тридцать, а семьи все нет. То, что все предыдущие отношения Игоря разваливались из-за пристрастия к алкоголю, их не смущало.



Так в жизни Алеси начался многосерийный сериал «Домострой». Высшее образование – нельзя! Сиди дома, ты уже поступила в семейно-строительный. На встречу с подругой – нельзя, мало-ли кто там будет, вдруг другие мужчины. Красивую одежду – нельзя, вдруг ты будешь выглядеть лучше меня.



В гости молодой жене можно было только к родителям или кумовьям. Семейные выходные обычно проходили по следующей схеме: Игорь выходил из дома под каким-нибудь предлогом, а возвращался мертвецки пьяным. И начинался ад. Оскорбления, унижения, ревность, обвинения. И все это на глазах у детей, которые появились в первые десять лет совместной жизни. Несколько раз были случаи рукоприкладства.

Фото: Дарья Хрипкова

Они почти не проводили время вместе. Когда Игорь был трезв, всегда отрицал свою вину и вел себя так же агрессивно, как и в состоянии алкогольного опьянения. Теперь Алеся выслушивала, постоянные оскорбления. В минуты отчаяния она иногда приходила к родным за советом и помощью. Но особой защиты получить не смогла. Ей предоставили право самой решать свою судьбу.



«Куда ты смотрела, когда замуж выходила?», – возмущалась мать. А смотрела совсем не Алеся. В двадцать лет она еще не задумывалась о замужестве. А в итоге вышла замуж за первого встречного. Потому, что «все вокруг давно уже замужем, одна ты в девках сидишь и вообще, кто тебя замуж возьмёт, разве что какой-нибудь алкаш».

Фото: Дарья Хрипкова

Много раз Алеся пыталась уйти от мужа, пару лет они даже жили отдельно. За это время ей удалось поступить в финансово-экономический колледж и получить базовое высшее образование. Но по профессии она не работала. Чтобы обеспечить себя и детей, пришлось пойти торговать на рынок.



Однажды Алесе предложили работу в общественной организации. Здесь она почувствовала себя нужной, востребованной и даже незаменимой. Коммуникации, внутренний документооборот, связи со СМИ, ведение страниц в соцсетях – все это делалось легко и непринужденно.



Ежедневное общение с новыми людьми, доброжелательное отношение со стороны коллег и … восхищенные взгляды мужчин. Алеся поняла, что даже толстая девочка с кривыми зубами может иметь право на счастье. Для этого потребовалось больше двадцати лет жизни и постоянное противостояние семье.



Приходилось отвоевывать право на образование увлечения, досуг, саморазвитие. По работе Алеся часто посещала различные тренинги. Побывала во многих городах Украины, завела полезные знакомства и связи. Выиграла несколько конкурсов и грантов.



Муж наконец-то понял, что Алеся самодостаточная личность и в один момент он может ее потерять. Женщине поступило приглашение в ту же кампанию, где работал Игорь, только в области социальной сферы. Теперь они работают вместе и получают одинаковую зарплату.



«Если бы в молодости у нас в городе был центр психологической поддержки или приют для людей, пострадавших от домашнего насилия, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе. В конце девяностых у меня не было ни интернета, ни компьютера, я не знала, у кого искать помощи и защиты, поэтому смирилась и все время прощала мужа. К тому же детская установка ”ты никому не нужна толстая и с кривыми зубами” убила веру в себя», – резюмирует Алеся.



Психологическая травма, которую женщина получила в детстве, отрицательно сказалась на ее семейных отношениях. Неуверенность в себе, неприятие своего неидеального тела, установки, которые вбивались в голову родителями – все это стало причиной неудачного брака, считает женщина.



После долгих мытарств Алеся все же приняла решение жить с мужем. Теперь у нее появилась финансовая независимость, а Игорь начал уважать жену и ее интересы.



У домашнего насилия нет пола, возраста и социальной принадлежности



Когда речь идет о домашнем насилии, подразумевается не только физическое, но и психологическое, сексуальное и экономическое давлении на человека. По мнению психолога Ольги Першиной, военный конфликт на Донбассе повлиял на ситуацию, но не существенно. Скорее боевые действия выступили катализатором тех проблем, которые люди испытывали и раньше.



От домашнего насилия страдают не только женщины, но и дети, пожилые люди, и мужчины. Независимо от вида насилия, оно имеет цикличный характер. В период затишья нарастает напряжение. Иногда оно проходит незаметно для человека. А иногда человек живет в постоянном страхе, что вот-вот произойдет срыв.



Когда напряжение достигает своего пика, происходит эмоциональный взрыв и совершается факт насилия. После этого наступает период затишья, так называемый «медовый месяц». Ради этого люди готовы терпеть и мирятся с тем, что происходит в семье.

Фото: Дарья Хрипкова

«Очень часто бывает, что в семьях одновременно наблюдается несколько видов домашнего насилия. Но если психологическое и экономическое насилие влияет на эмоциональную составляющую (делает партнера зависимым и может стать поводом для дальнейшего физического насилия), то физическое насилие бывает опасным для жизни. Поэтому важно заявлять об этом и не бояться просить помощи, чтобы сохранить свою жизнь», – комментирует Ольга Першина.



Для этого все средства хороши. В первую очередь нужно не стесняться обращаться в полицию. Факты домашнего насилия должны быть зафиксированы. Можно договориться с соседями, которые в случае подозрительного шума или криков смогут помочь или вызвать полицейских.



Самое главное не замалчивать свои проблемы. Не нужно бояться огласки и рассказать о ситуации родным, близким или друзьям. Обязательно воспользоваться помощью специалистов. Это может быть не только психологический центр, но также и семейный врач, который подскажет пациенту его дальнейшие действия и назначит лечение если оно необходимо.



Если угрозы жизни нет, и человек пытается сохранить семью, все равно необходима поддержка психолога. Это нужно для того, чтобы исправить ситуацию и выстроить нормальные отношения.



«К сожалению, взрослого человека уже не перевоспитаешь. Поэтому, если паре важно сохранить отношения, то обращаться к специалисту нужно по обоюдному согласию и добровольно. Психолог поможет разобраться в ситуации и скорректировать агрессивное поведение обидчика. А игра в одни ворота не стоит свеч. Это бесполезно», – констатирует Ольга.



Почему люди замалчивают свои проблемы десятилетиями? По мнению психолога, это происходит частично из-за неких социальных стереотипов: «Терпи, у всех так. Бог терпел и нам велел. Стерпится – слюбится. Терпение все преодолевает». Однако в современном мире эти стереотипы уже не работают.



«Важно понять, почему некоторые терпят издевательства годами. В любой ситуации длительного насилия есть определенные причины, которые заставляют человека оправдывать действия своего партнера или другого члена семьи. Это может быть финансовая поддержка от мужа, либо внимание, ласка и нежность, которые женщина получает в минуты просветления, когда обидчик обещает бросить к ее ногам все блага мира. А может быть социальное одобрение и “корона жертвы”, когда терпение и смирение вызывает восхищение или жалость, желание посочувствовать и помочь у близких людей», – поясняет психолог.



Куда обратиться за оказанием помощи



После вступления в силу закона о противодействии и предотвращении домашнего насилия число жалоб от пострадавших людей увеличилось вдвое. Согласно данным координационного центра по оказанию правовой помощи «Бесплатная правовая помощь», в этом году на домашнее насилие пожаловалось 17 тысяч украинцев.



Ежегодно в Донецкой области регистрируется около 5000 человек, пострадавших от домашнего насилия, 80% из них женщины. Сейчас в регионе активно работают мобильные бригады социально-психологической помощи. В частности, в Волновахском, Константиновском, Марьинском, Славянском районах и в Мариуполе.

Семь учреждений готовы принять нуждающихся в помощи. Из них два шелтера (приют для женщин с детьми), центр социально-психологической помощи, три центра поддержки семьи и центр дневного пребывания лиц, пострадавших от домашнего насилия.



Кроме того, с 2018 года в области работает программа «ПОЛИНА». Это мобильные группы полиции по противодействию домашнему насилию. О том как работает программа рассказал заместитель начальника отдела коммуникации Главного Управления Национальной полиции Донецкой области Александр Полосухин:



«В состав группы входит участковый офицер и сотрудник ювенальной превенции, обязательно мужчина и женщина. В случае получения сообщения с признаками уголовного преступления вместе с ними выезжать следователь. На месте наши сотрудники документируют нарушения, проводят работу с обидчиками. В случае необходимости направляют их на судмедэкспертизу и коррекционную программу.



Также в случае необходимости правоохранители могут изолировать человека, который пострадал от домашнего насилия. К примеру, отвезти в социальный центр (шелтер). Там пострадавшие получают временное пристанище, психологическую помощь и все необходимое для жизни.



Услуги по оказанию помощи семьям, где произошло насилие, комплексные. Дополнительную работу психолог и социальный работник проводят как с пострадавшими, так и с обидчиками».



Если вы столкнулись с проявлениями домашнего насилия по отношению себе или стали их свидетелями, сообщите об этом в правоохранительные органы или звоните на горячую линию по телефонам: 050-036-86-65 или 0-800-30-77-11.



Кроме того, можно позвонить на национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации: 0 (800) 500335 или 116123 (с мобильного) Звонки бесплатно со стационарных и мобильных телефонов любых операторов по всей территории Украины.



С более подробной информацией по теме можно ознакомиться на официальном сайте информационной кампании Фонда ООН в области народонаселения в Украине «Розірви коло».

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