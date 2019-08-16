Выжить в семье. Домашнее насилие на Донбассе

В Украине вступил в силу закон «О противодействии домашнему насилию». Теперь обидчик или обидчица могут быть уголовно наказаны за побои, экономическое или психологическое давление на члена своей семьи. Украинские правоохранители вместе с судами только «обкатывают» систему реагирования и наказания за домашнее насилие. Этот процесс юристы сегодня называют настоящей борьбой жертв за свои права. И чтобы эта борьба с агрессорами была более эффективной, к работе подключились общественные правозащитные и благотворительные организации.



Специалистка по вопросам гендерно обусловленного насилия Екатерина Ханева подчеркивает, что людям, которые становятся жертвами, сегодня очень тяжело добиться защиты и наказать обидчика. Чаще всего страдают женщины. Дети могут стать не только невольными свидетелями семейного насилия, но пострадать физически вместе с женщиной в семье. Мужчины также становятся жертвами домашнего насилия – у них свои сложности, потому что в украинском обществе сильны стереотипы о «главе семьи», который, якобы, не может стать жертвой.



Именно позиция «главы семьи» позволяет многим мужчинам думать о себе как о человеке, которому дозволено не только эмоционально подавлять партнершу, но и применять к ней физическую силу. Об этом говорят результаты исследования Фонда народонаселения ООН, проведенного в 2018 году. Каждый десятый мужчина в Украине считает, что женщина должна терпеть проявления насилия, чтобы сохранить семью. По мнению большинства опрошенных, именно покладистость партнерш поможет избежать конфликтов в семьях. Две трети опрошенных убеждены, что последнее слово в принятии совместных решений должно быть за мужчиной. Проявления насилия в таком случае - это способ доказать свою правоту или напомнить жене, «кто в доме хозяин».



Каждый третий участник опроса признался, что среди его знакомых есть люди, которые совершают физическое насилие в своих семьях, и он об этом знает. Столько же опрошенных считают, что это личное дело супругов. Однако, если бы это произошло на их глазах, то вмешаться готов каждый второй.

Закон должен защищать и привлекать к ответственности не только супругов и детей, но и сожителей, родственников, знакомых, экс-супругов. Админпротокол составляется по статье 173-2 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме этого жертва должна написать исковое заявление в суд, который, в свою очередь, в течение трех суток обязан вынести решение. Это могут быть штраф в размере от 170 до 340 гривен, общественные работы на срок от 30 до 40 часов, административный арест на срок от 7 до 15 суток. Суд может запретить обидчику совместно проживать с жертвой от 1 до 6 месяцев. Если в течение года насилие повторится, агрессору удваивают наказание.



За побои и истязания открывается уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса. Обидчик может быть наказан штрафом (850 гривен), исправительными работами, арестован на срок до 6 месяцев, частично осужден на срок до 5 лет или же его ждут два года тюрьмы.



Но если есть закон, какие могут быть сложности?



Активистка Екатерина Ханева, которая сегодня помогает жителям Донецкой области бороться с гендерным насилием, недавно сама столкнулась с этой проблемой. Около двух месяцев назад женщина решила привлечь своего обидчика к ответственности и довела дело до суда. Но в Святогорске она столкнулась с халатным отношением к своей проблеме.



Если на теле пострадавшего или пострадавшей нет следов тяжких телесных повреждений, уголовное производство не будет открыто. Но насилие бывает разным. Чтобы производство переросло из административного в уголовное, суд должен увидеть систематичность и умышленность действий обидчика.



«Мною было составлено три заявления в полицию, по которым гипотетически должны быть три разных решения суда, который давал правовую оценку этим действиям. Но все три дела объединили в одно производство. Суд вынес решение по событиям, которые происходили в течение последних двух месяцев», - рассказала женщина.



Она недовольна решением суда и планирует обжаловать действия полицейских.



«Полицейские не очень любят возиться с такими делами. Мы знаем о случаях, когда были обращения в полицию, но до участковых протоколы так и не дошли, несмотря на то что был акт насилия и женщина написала заявление. Полиция пишет, что люди помирились на месте. Женщина может ждать решения суда, а дела нет», - добавила Ханева.



В полиции Донецкой области подчеркнули: патрульные всегда выезжают на такие вызовы, но бывают случаи, когда протокол не составляется.



«Если есть факт домашнего насилия, то составление административного протокола можно избежать, если люди после ссоры помирились. Бывает так, что жертва говорит, что простит обидчика и пишет заявление об отказе составления протокола. А через неделю она передумала. То есть факт был, а протокол не составлен», - пояснила старший инспектор по особенным поручениям отдела участковых офицеров полиции ГУМВД Донецкой области Яна Ходченко.



Она отмечает, что полиция в таких случаях все равно ставит обидчика на профилактический учет. Правоохранители уведомляют местное управление по делам семьи и молодежи о том, что человек поставлен на учет.



«Информация об агрессоре вносится в полицейскую базу данных. Затем с человеком проводят профилактические работы. Мы даем поручение группам реагирования патрульной полиции проверять человека по месту жительства, вести с ним профилактические беседы», - рассказала Ходченко.



Она добавила, что иногда в полицию звонят дети, которые стали свидетелями ссоры взрослых и неправильно оценили ситуацию. Стоит отметить, что полицейские, как правило, должны принять заявление от жертвы даже если угрозы нет – она должна это подтвердить письменно.



Есть еще одна причина, по которой протокола может не быть – жертва не просто избита, а говоря языком Уголовного кодекса, лицу причинили телесные повреждения разной степени тяжести. В таких случаях агрессор берется на профилактический учет, но уже не составляется административный протокол. Открывается уголовное производство.



Известная статистика



Как рассказала Ходченко, за последние семь месяцев в Донецкой области полиция получила примерно 3,5 тысячи сообщений о домашнем насилии. Из них было составлено около 2,3 тысячи административных протоколов. То есть примерно в тысячи случаев жертвы отказались привлекать к ответственности обидчиков. Около 40 сообщений в Донецкой области переросли в уголовные производства.



На учете полиции находятся порядка 2,6 тысяч мужчин и около 40 женщин.



Все вышеуказанные цифры меняются – кого-то снимают с учета за хорошее поведение спустя год, кого-то, наоборот, добавляют в базу данных.



Неизвестная статистика



Она есть, но точных цифр никто не назовет. Как рассказала Екатерина Ханева, далеко не всегда потерпевшие готовы заявить в полицию о том, они страдают от рук родных и близких. Не стоит забывать и опыт полицейских, которых иногда вызывают, «чтобы напугать» обидчика, но не доводить дело до суда. Есть и другие случаи: жертвы живут в изоляции, без денег и связи с внешним миром. О насилии могут рассказать и тем более заявить в полицию не все дети. Это же касается недееспособных людей. В таких случаях люди обязаны помогать друг другу, считает правозащитница.



«Не всегда люди, которые живут в этой системе, способны сами заявить в полицию. Они могут воспринимать это как норму, потому им каждый день внушают, что они не такие. Но лучше пусть ко мне придет моя здоровая соседка и обвинит меня в том, что я влезла в ее жизнь, чем я завтра буду ее хоронить, - убеждена Ханева. Мы не имеем права не заявлять об известных нам фактах насилия, если оно касается детей и недееспособных лиц. Мы обязаны заявить в любом случае. Если в отношении других бывает по-разному. Важно помнить, что наше вмешательство может спасти жизнь».



По ее мнению, очень важно быть небезучастным пока в украинском обществе сильны стереотипы и предрассудки, которые отчасти приводят к нарушению прав людей.



«Насилие не возникает прямо сейчас и сразу с поножовщиной. Обычно оно начинается с ограничения круга контактов человека, с подавления его возможности сопротивляться. Потом может добавиться экономическое насилие. Здесь срабатывают стойкие стереотипы о женщине-«хранительнице домашнего очага» и «мужчине-добытчике». Но в один прекрасный момент женщина может оказаться без «очага»: на улице, без денег, в одних тапочках, даже без образования, потому что всю жизнь хранила этот «очаг»», - рассуждает экспертка.



У линии фронта – еще сложнее



В прифронтовой зоне Донбасса, где люди живут в постоянном стрессе, ситуация обстоит гораздо острее, чем на мирной территории страны.



«Ситуация обусловлена разрушенным жильем, отсутствием транспортного сообщения, каких-то элементарных сервисов. Отсутствие доступа к рабочим местам делает женщин финансово зависимыми или вынуждает их зарабатывать другими способами, чтобы выжить. Все эти явления характерны прифронтовым территориям», - говорит Ханева.



Она добавила, что в таких городах и поселках люди не всегда могут получить оперативную помощь от медиков или полицейских. Чтобы помочь людям, в пяти городах Донецкой области у линии фронта сегодня работают центры благотворительного фонда «Славянское сердце». Организация появилась в 2014 году. Изначально волонтерская организация помогала гуманитарной помощью людям, которые пострадали в результате военного конфликта. Затем «Славянское сердце» переросло в гуманитарную организацию, которая теперь помогает не только переселенцам. Сегодня Фонд также занимается информационными кампаниями против гендерно-обусловленного и домашнего насилия, развивает женский активизм.



Главный офис расположен в Святогорске, остальные – в Марьинке, Горском, Волновахе, Торецке и Угледаре.



На базе центра работают три мобильные бригады экстренного реагирования, в которых задействованы психолог, социальный работник и при необходимости юрист.



«Эти бригады могут совершать экстренные интервенции (вмешательство сторонней помощи, - ред.). Подход к работе комплексный - мы стараемся сопровождать каждый случай до полного разрешения конфликта», - рассказала Ханева.



В святогорском центре, который размещен в здании бывшей поликлиники, женщины участвуют в мастер-классах по саморазвитию и защите своих прав, занимаются йогой. Сюда же можно обратиться в случае, если человек стал жертвой домашнего насилия. Но центр не работает, как шелтер (приют, убежище). Если человеку нужна защита и он не получил ее от государства, центр может помочь в частном порядке. Но члены организации подчеркивают: их задача сделать так, чтобы жертвы насилия не прятались, а были защищены.