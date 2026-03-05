Армия РФ накапливает резервы и готовится к активизации наступления в Покровско-Мирноградской агломерации – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток», майор ВСУ Григорий Шаповал.



По его словам, фиксируются признаки подготовки российских войск к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.



«Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств. Противник сосредотачивает усилия, в частности, на попытках продвижения в районе села Гришино, пытается прорваться в его центральную часть, одновременно штурмуя населенный пункт с севера и юга. Россияне также пытаются полностью овладеть городами Покровск и Мирноград. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов», – рассказал офицер.

Напомним, что российская армия пытается отрезать от логистики город Лиман Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко