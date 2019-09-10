Донбасс Медиа Форум-2019: Украинские и западные журналисты обсуждали стандарты и борьбу с фейками

Пятый «Донбасс Медиа Форум» на днях прошел в Харькове под лозунгом «Время выбирать журналистские стандарты». Организатором форума выступил «Донецкий институт информации».

Знаковое для медиа событие собрало более 600 участников из Украины и мира, среди которых были ведущие медиа-эксперты, представители национальных и региональных СМИ.

Как рассказал председатель оргкомитета, глава «Донецкого института информации» Алексей Мацука, 5-6 сентября форум собрал наибольшее количество участников по сравнению с предыдущими годами.

Задачами Форума в этом году стали:

снижение уровняманипулятивности СМИ, которые искажают объективную реальность или отвлекают от нее

содействие уменьшению уязвимости аудиторий к манипуляциям со стороны политических сил и непрофессиональных журналистов

Форум открылся дискуссией «Медиа как инструмент для манипуляции общественным мнением во время избирательной турбулентности. Как этому противостоять».

Два дня, 3 панельных дискуссий, 26 публичных дискуссий, 8 тренингов имастер-классов.

Журналистские стандарты и противостояние новым формам манипуляций, борьба с фейками, коммуникация с органами власти, применение новых технологий в мультимедийной журналистике, противостояние агрессии в медиа - далеко не все проблемы, с которыми повседневно сталкиваются журналисты.



Ключевой темой Форума была информационная политика в зонах конфликта.



Председатель оргкомитета Алексей Мацука считает, что информационная политика требует особой осторожности в этих регионах, поскольку независимых СМИ, которые могут донести объективную информацию, там осталось крайне мало.



Форум посетили зарубежные гости.

Марианна Катзарова, представительница организации «Reach All Women in War» (Лондон) и итальянская военная журналистка Франческа Борре поделились практическим опытом в репортерской работе в зонах конфликтов и военных действий. Они рассказали, как надо подавать объективную взвешенную информацию и соблюдать правила безопасности.

Якуб Каленский, эксперт Atlantic Council, соучредитель East StratCom Task Force - проекта Европейского Союза по борьбе против дезинформации (Чехия) и Роберт ван дер Ноордаа, журналист, соавтор исследования о работе российской «Фабрики троллей» (Нидерланды), рассказали на своем опыте, как бороться с дезинформацией.

Официальными партнерами ДМФ в 2019 году выступили: Представительство Европейского Союза в Украине, Посольство США в Украине, USAID, Internews, Фонд Маршала Программа ООН по восстановлению и развитию мира (UN RPP), совместно имплементирована ПРООН, ООН Женщины, UNFPA и ФАО.

Соорганизатором выступило министерство информационной политики Украины.