Языковые квоты в Украине: причины и последствия

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» работает в полном объеме уже более года. С 13 октября 2018 года переходной период для телеканалов и радиостанций закончился, общенациональные и региональные каналы обязаны обеспечивать в эфире 75% контента на украинском языке, а местные вещатели — 60%. Кроме того, законом предусмотрено 75% государственного языка в новостных программах. Если же телеканал не придерживается этих требований - Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания имеет право наложить на телеканал штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора - а это около 400 тысяч гривен.

Член Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский говорит, что «языковые квоты являются одним из стратегически важных направлений».

Сергей Костинский — коренной крымчанин, 37 лет. Родился в поселке Первомайское АР Крым. До оккупации работал редактором и журналистом в различных изданиях, последнее место работы — директор «Фонда стратегического консалтинга» (г. Симферополь). В июле 2014 года с женой — крымской татаркой — покинули из-за оккупации полуостров. После стал советником Министра информационной политики Украины по вопросам информационной политики Крыма у Юрия Стеця, проработал полгода и указом Президента Петра Порошенко (14 сентября 2015 года), был назначенный членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Он называет их частью информационной политики про объединение Украины. Чиновник, вслед за предвыборным лозунгом предыдущего президента Петра Порошенко «Армия. Язык. Вера», повторяет уже при новом президенте Владимире Зеленском: «Украинское государство должно быть с украинским языком и в телерадиопространстве должен быть украинский язык. Никто никому не запрещает говорить на русском языке», но уточняет: «не запрещает пользоваться русским языком в быту».



Нацсовет следит за исполнением закона. И региональные, и общенациональные каналы платят штрафы. Отслеживается язык ведущих, журналистов, репортеров. Язык гостей телестудий не учитывается. Согласно закона, фильмы собственного производства можно титровать. Иностранный продукт нужно озвучивать на украинском языке.



Языковые квоты должны были помочь развивать украинскую музыкальную индустрию. В результате ограничения в эфире российских песен, по радио стали крутить молодых исполнителей, таких как Беz обмежень, КАZКА, ONUKA, «Один в каное», Brunettes Shoot Blondes, Stoned Jesus, Pur:Pur, Сhampagne Morning, Lika Bugaeva, The Erised, GrozovSka Band, Cherokey, Zapaska, The Maneken, The Hardkiss.



Костинский говорит, что сам покупает украинскую музыку в американском сервисе iTunes. Правда, этот сервис не попадает под действие украинского закона о квотировании.



«Каждые две-три недели я выкладываю у себя на фейсбуке песни новых авторов, которых я не слушал ранее. Для чего? Есть много редакторов, которые не напрягаются. Они говорят: музыки нет, ничего нет, всё плохо. Приходиться крутить Океан Эльзы. Я считаю, что есть еще много талантливых украинских музыкантов, сначала они становятся популярны заграницей, а только потом мы узнаем про них у нас», - рассказал член Нацрады.



Украинские музыкальные телеканалы в связи с принятием языковых квот увеличили количество украиноязычных видеоклипов. Если раньше у них был в среднем один новый украинский клип в неделю, то сейчас это 4-5. По данным Костинского, более 100 тысяч людей получили работу благодаря тому, что появилось много исполнителей, следовательно, вырос запрос на таких специалистов как монтажеры, аранжировщики, звукооператоры.



«Раньше как было? Зашли россияне, захватили большую часть рынка и местным, у которых меньше средств, у которых меньше возможностей, они никуда не могут войти. Т.е. чтобы ты не финансировал, всё будет убыточное. И у нас до этого музыканты месяц-два, максимум год, попели, поняли, что это неприбыльно и занялись чем-то другим. Кто-то стал фармацевтом, кто-то программистом и т. д. Сегодня мы создали условия, чтобы именно украинские граждане работали, создавали украинский продукт», - объясняет чиновник.





Языковые квоты стимулировали и собственников телеканалов закупать украинский продукт, которые ранее покупали дешевый из России, а свой создавать было экономически невыгодно. Киев поставил условие: или платить большие штрафы или покупать фильмы и сериалы, которые снимаются за счет Госкино.



«Когда наши снимают для российского рынка, то они снимают не про нас, не про нашу жизнь, не про наши проблемы. Я жил в Якутии несколько лет в своё время и очень четко для себя понял, что жизнь в России и жизнь в Украине - это две большие разницы. Люди разные и проблемы у нас разные. Потому важно, чтобы фильмы снимали про наше и про нас», - делится своими патриотическими наблюдениями Костинский.



За последние пять лет было снято 173 фильма, а общий бокс-офис украинских полнометражных фильмов составил около полумиллиарда гривен. Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил: «Госкино за пять лет заключило 206 лицензионных соглашений на распространение готовых фильмов и зарегистрировало 499 новых субъектов кинематографии. В тройку фильмов-лидеров по кассовому сбору, которые были сняты при поддержке Госкино, вошли: “Я, ти, він, вона” (более 71 млн грн), “Скажене весілля” (почти 55 млн грн), “Викрадена принцеса” (более 36 млн грн). Сейчас начато производство 194 новых фильмов».

За пять последних лет с телевизионного рынка Украины пропали 80 российских каналов, на их место пришли 50 спутниковых украинских. Вещание российских каналов было ограничено по решению Киева после аннексии Крыма и вторжения РФ на Донбасс в 2014 году. Московское телевидение одобряла действия сепаратистов на Донбассе и показывало непризнанный в мире референдум в Крыму как вполне легальное событие.



В какой-то момент борьба с российской пропагандой и вытеснение русского языка из медиа-поля Украины стали пересекаться. Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, известный по проектам «Грибы» и Quest Pistols, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю высказался против языковых квот для музыкантов. По его словам, в Украине притесняют русскоговорящее население:



«В Украине 50 или 45 процентов русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык - это их родной язык. Украина - их страна, но язык их - русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Вроде хочешь что-то сказать, и ты сразу “сепаратист”, “ватник” или “вышиватник”, я не знаю, они придумали столько странных слов», - заявил Бардаш.

После этого интервью Юрий Бардаш столкнулся с критикой украинских националистов.



Языковой закон пристально рассматривается и на международной арене. Так, бывший председатель консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо считает, что государственный язык в Украине нужно продвигать путем поощрения.



«Государство имеет право усиливать защиту официального языка как средства содействия национальной идентичности, но это не может делаться за счет языков меньшинств. Продвижение языка должно осуществляться только с помощью стимулов и поощрений», - говорит Палермо.



Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что принятый закон не полностью гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств.



«Работа по обеспечению прав меньшинств, в том числе и в вопросе языка и образования, должна проводиться с учетом стандартов ОБСЕ и международных норм. Сбалансированная лингвистическая политика должна быть позитивной и вестись за счет стимулов. Надеюсь, что в течении шести месяцев будет принят законодательный акт, который будет должным образом защищать права национальных меньшинств. Закон о государственном языке в его нынешнем виде не предоставляет достаточной правовой ясности в этом вопросе», - заявил Заньер.

Материал подготовлен в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.