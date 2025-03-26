На Харьковщине операторы БПЛА уничтожили технику и личный состав оккупантов

Операторы БПЛА уничтожили технику и личный состав армии РФ. Фото: скриншот с видео

Украинские военнослужащие продолжают атаковать позиции российских оккупантов в Харьковской области. Так, операторы БПЛА бригады «Форпост» уничтожили технику и личный состав противника. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».



В ведомстве уточнили, что штурм российских солдато в районе Волчанска закончился полным разгромом.



«Противник пытался атаковать оборонительные позиции пограничников, применив 2 единицы МТЛБ и БМП-2. Бойцы бригады «Форпост» сначала обнаружили и сожгли две единицы тяжелой техники, а затем сбросами с дронов добили вражескую пехоту», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что армия РФ достаточно регулярно наступает танковыми колоннами на всех направлениях в Донецкой и Луганской областях.