Главное за день: Куда вывозят уголь с оккупированных территорий. Атака на Запорожье и Одессу

Политика



Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о формате переговоров с участием Украины и России. Он заявил, что Украина не планирует контакты с Россией на переговорах в Саудовской Аравии.



Общество



В конце февраля ресурсы группировки «ЛНР» заявили: компания «Торговый дом "Донские угли"» собирается экспортировать уголь из Донбасса. Это уже не первое подобное сообщение. Осенью было минимум два подобных заявления. В списке стран в основном азиатские, в том числе такие гиганты как Китай и Индия. Возможен ли экспорт в условиях войны и кто зарабатывает на украденном ресурсе — читайте в статье «Новостей Донбасса».



В оккупированном Скадовске (Херсонская область) вечером 20 марта произошел взрыв автомобиля, в котором находились двое российских офицеров.



На территории Луганщины оккупационные власти «ЛНР» подсчитали количество аварийного жилья. В группировке утверждают, что обследовали 1469 многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности. Из них 1341 дом обозначен как подлежащий сносу.



Боевые действия



Российская армия обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, один человек погиб и четверо ранены. Утром войска России ударили по Херсону, ранена женщина, разрушено заведение дошкольного образования. В Родинском в результате атаки вспыхнул пожар. По уточненным данным, шесть человек получили ранения в результате вчерашней атаки армии РФ по Запорожскому району. В Одессе травмированы три человека, среди которых есть дети, повреждены жилая многоэтажка, горел ТЦ и магазины.



Россия обвинила ВСУ в обстреле газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области РФ. В украинском Генштабе обвинения назвали безосновательными и отметили, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.



В России на горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, пострадали двое пожарных. Нефтебаза у станицы Кавказская в Краснодарском крае горит уже два дня из-за атаки дронов. К утру 21 марта площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров.



В ходе атаки беспилотников поражен склад авиационных боеприпасов на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области РФ, ранены трое военнослужащих РФ. Жителей близлежащих домов – 120 человек – эвакуировали из опасной зоны. Повреждения получили 180 частных домов. Местная власть ввела режим ЧС муниципального уровня.