В оккупированной Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР», есть раненые

В оккупированной Горловке Донецкой области ранены четверо сотрудников спасательной службы при группировке «ДНР».

Утверждается, что все четверо пострадали при атаке беспилотника на пожарную автоцистерну.

В ночь на 22 марта Ростовскую область Российской Федерации атаковали беспилотники. Под удар попали пять территорий региона, зафиксированы попадания в жилые дома. Есть пострадавшие.



Российские оккупанты в ночь на 22 марта запустили по Украине 179 беспилотников разных типов. Украинская противовоздушная обороны сбила 100 БПЛА.