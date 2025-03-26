Ночью россияне дронами атаковали Кривой Рог: прогремели как минимум 15 взрывов

Вечером 25 марта российские оккупационные войска совершили массированную атаку дронами по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военной администрации и Совета обороны города Александр Вилкул.
«Массированная атака "шахедами". По меньшей мере 15 взрывов. Все понимаем, все работаем», — написал Вилкул.
Он пояснил, что более подробная информация будет предоставлена после отбоя воздушной тревоги.
После полуночи Александр Вилкул уточнил, что в результате российской атаки на этот раз обошлось без жертв.
«Все живы, слава Богу. Реально чудо. Разрушения значительные», — подчеркнул Вилкул.
В то же время в местных телеграмм-каналах опубликовали видео с последствиями дроновой атаки по Кривому Рогу, в частности, видно пожары, которые вспыхнули из-за падения обломков БПЛА.
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