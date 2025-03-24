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На Луганщине погибли трое российских пропагандистов, еще один ранен под Суджей

24 марта 2025, 21:40

На Луганщине погибли трое российских пропагандистов, еще один ранен под Суджей

Стало известно о гибели еще двоих российских пропагандистов на оккупированной территории Луганской области. Российские СМИ заявили о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.

Утверждается, что они вместе с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком находились в автомобиле, когда попали под обстрел. Федорчак тоже погиб.

В группировке «ЛНР» заявили, что всего погибло 6 человек. Кем были еще трое — не уточнили. Глава «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что также пострадал 14-летний подросток. Он в больнице.

Российские СМИ пишут, что обстрел велся из установок HIMARS — по селу Михайловка. Также утверждается, что авто, в котором ехали работники пропагандистских СМИ, был гражданским.

Также сегодня ранения получил корреспондент пропагандистского агентства ТАСС Михаил Скуратов. Это произошло под Суджей в РФ — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение.

 

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