Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»

Момент ухода от удара «Панциря» украинского дрона. Фото: кадр из видео

Дрон воинов спецподразделения ГУР МО Украины «Prymary», участвовавших в недавней операции на территории временно оккупированного Крыма, зафиксировал эпический момент уклонения от ракетного удара российского комплекса «Панцирь-С1».







Видео и новые подробности операции в Крыму опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Напомним, в ходе этой операции силы ГУР поразили несколько целей российских оккупационных войск в Крыму — корабли, системы ПВО, вертолет и радиолокационную станцию.