ВСУ получили на вооружение отечественный авиационный комплекс «Хищная птица»: детали

К уничтожению врагов присоединились «Хищные птицы». Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс «Хищная птица» отечественного производства. Этот БПАК будет уничтожать противника в различных погодных условиях, днем и ночью. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



Инженеры создали этот комплекс с учетом анализа применения беспилотников в боевых действиях.



«Хищная птица» уже доказал свою эффективность в уничтожении бронетехники и укрепленных огневых позиций врага. Коптеры этого комплекса имеют повышенную устойчивость к работе под действием вражеского РЭБа», — говорится в сообщении.



Коптеры несут боевую нагрузку, которой хватает для поражения танка, бронетранспортера, самоходной артиллерийской установки, укрепленного блиндажа и тому подобное.



Ранее мы писали, что Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии наземный роботизированный комплекс «Лють» отечественного производства.