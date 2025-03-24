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Главное за день: Новый раунд переговоров США и России. Почти сотня пострадавших в Сумах

24 марта 2025, 23:00

Главное за день: Новый раунд переговоров США и России. Почти сотня пострадавших в Сумах

Политика

Переговоры украинской и американской делегаций прошли 23 марта в Эр-Рияде(Саудовская Аравия). Президент Владимир Зеленский после разговора с министром обороны Рустемом Умеровым заявил, что встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии является «достаточно полезной».

Новый раунд переговоров состоялся 24 марта. Переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжались более 12 часов.

Президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Украиной по поводу возможного приобретения американскими компаниями украинских электростанций. Также он ожидает скорого подписания американо-украинского соглашения о добыче важных полезных ископаемых.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин не отменял команды, запрещающей бить по энергетической инфраструктуре Украины.

Общество

Министерство национального единства было создано 3 декабря 2024 года на базе ликвидированного Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. За два месяца своего существования МинНацЕд до сих пор находится в стадии подготовки к запуску. Но критикуют его не за это. Проблема в том, что его хоть и создали на месте уже существующего учреждения, передачи полномочий от старого министерства новому не состоялось. Сейчас и чиновники, и депутаты задают вопрос: а зачем мы вообще создали новое министерство, зачем тратим на него государственные деньги, и сможет ли Министерство национального единства действительно объединять. Мы попытались разобраться в этом вопросе.

С 20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 299, которым правительство Украины определило единый механизм выплаты пенсий и страховых выплат для граждан, находящихся за границей, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), а также для тех, кто покинул эти территории и проживает на подконтрольной Украине территории. Организация «Група впливу» дала разъяснения и пошаговую инструкцию для пенсионеров-переселенцев, которые оказались в разных ситуациях.

Боевые действия

Два человека погибли и один ранен в результате очередных атак российских оккупантов на Донетчине 23 марта. В Херсоне пострадали два человека, несколько частных домов получили значительные повреждения, возникли три пожара. Днем армия РФ нанесла ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу Сум, ранены 88 человек, среди них 17 детей.

В оккупированной Луганской области погибли «военный корреспондент» прокремлевского телеканала «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрея Панова и водитель съемочной группы Александр Сиркели. В группировке «ЛНР» заявили, что всего погибло 6 человек. Кем были еще трое — не уточнили. Глава «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что также пострадал 14-летний подросток, он в больнице.

По данным аналитиков DeepState, войска России продвинулись вблизи поселка Разлив на Новопавловском направлении. А также возле села Тарасовка на Покровском направлении.

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