В Украине погиб российский паралимпиец Александр Работницкий

В Украине ликвидирован российский паралимпиец с интеллектуальными нарушениями Александр Работницкий. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.



«Его убедили подписать контракт, несмотря на инвалидность», — говорится в сообщении.



На странице Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями сообщается, что заслуженный мастер спорта России и серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио добровольно принял решение отправиться на войну.