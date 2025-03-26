Банки и платежные системы Россия атаковали хакеры

В России произошел масштабный сбой в работе банков и платежных систем: сообщают о хакерской атаке

Пользователи мобильных операторов, банков и платежных систем России жалуются на сбои. Также хакерской атаке, вероятно, подвергся «Лукойл». Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что в России наблюдаются сбои у основных операторов мобильной связи и банков, в числе которых — Т-Банк, Альфа-банк, ВТБ. Также проблемы у Системы быстрых платежей (СБП) и «Яндекс Пэй».

Кроме того, телеграм-каналы сообщили о хакерской атаке на системы «Лукойла».

По словам сотрудников компании, как пишет Baza, с утра невозможно зайти в рабочие аккаунты. Сотрудники получили распоряжение выключить компьютеры и не заходить в аккаунты, используя логины и пароль, чтобы не было утечки данных.

Речь, как утверждает Baza, идет и о головном офисе, и о региональных отделениях, Источник издания сообщил, что в прошлом году систему после похожей атаки восстанавливали около трех дней.