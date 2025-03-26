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РФ дроном ударила по центру Краматорска: повреждена многоэтажка

26 марта 2025, 11:47

РФ дроном ударила по центру Краматорска: повреждена многоэтажка

Утром в среду, 26 марта, центр Краматорска попал под российский обстрел. В результате атаки поврежден жилой дом. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«В 8:25 Краматорск подвергся вражескому удару — беспилотник ударил по центру города. Повреждена многоэтажка», — отметил он.

По словам Гончаренко, информации о пострадавших и погибших нет.

На месте работают все соответствующие службы.

Ранее мы писали, что в Покровске 25 марта погиб гражданский в результате российского обстрела

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