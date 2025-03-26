РФ дроном ударила по центру Краматорска: повреждена многоэтажка

Утром в среду, 26 марта, центр Краматорска попал под российский обстрел. В результате атаки поврежден жилой дом. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«В 8:25 Краматорск подвергся вражескому удару — беспилотник ударил по центру города. Повреждена многоэтажка», — отметил он.



По словам Гончаренко, информации о пострадавших и погибших нет.



На месте работают все соответствующие службы.



Ранее мы писали, что в Покровске 25 марта погиб гражданский в результате российского обстрела.