«ЛНР» назвала число аварийных домов на оккупрованной Луганщине

На территории Луганщины оккупационные власти «ЛНР» подсчитали количество аварийного жилья. В группировке утверждают, что обследовали 1469 многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности. Из них 1341 дом обозначен как подлежащий сносу.



При этом в «ЛНР» не обозначены ни сроки, ни суммы, предназначенные для расселения людей, которые живут в таких домах.



Для получения финансирования необходимо сформировать и утвердить региональную адресную программу переселения граждан из аварийного жилья, заявили в «ЛНР».

С 1 марта на оккупированной территории Донецкой области начал действовать новый тариф на жилье, который теперь одинаков для всех населенных пунктов под контролем группировки «ДНР».