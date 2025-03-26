На Новопавловском направлении за последние дни ситуация улучшилась для украинских войск – ВСУ

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении ситуация улучшилась буквально в последние несколько дней. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, на этом направлении есть несколько успешных примеров.



«Поэтому ситуация там улучшилась буквально за последние несколько дней. Есть такое», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что на Новопавловском направлении войска РФ чаще используют технику.



«Там не очень много населенных пунктов относительно других направлений. Там большое количество пространства. Поэтому россияне там чаще используют технику для того, чтобы просто перебросить личный состав через это пространство», – добавил он.

Напомним, что 10 марта в ОСГВ «Хортица» сообщили, что на Новопавловском направлении тяжелая ситуация вблизи сел Улаклы, Андреевка и Константинополь. Поэтому направление стало приоритетным для военного командования, которое разрабатывало ряд вариантов для недопущения ухудшения положения.



25 марта аналитики DeepState сообщили, что ВСУ отбросили российскую армию вблизи Андреевки.



Также 110-я бригада ВСУ отбила штурм и остановила колонну бронетехники РФ на Новопавловском направлении.