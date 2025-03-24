Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области

Российские БПЛА взрываются прямо во время взлёта в Херсонской области. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».



Агенты движения из 80-й и 61-й бригад отмечают массовые случаи брака в новых российских беспилотниках. Военнослужащие жалуются на частые потери связи с оператором и самопроизвольные детонации.



Зафиксированы случаи ранения двух операторов БПЛА из-за таких взрывов. В последнее время поставки FPV-дронов на этот участок фронта резко увеличились, в том числе оптоволоконных.



«Однако, вероятно, в цепочку поставок вмешались "неравнодушные" люди — и теперь каждый запуск для врага превращается в игру в русскую рулетку», — говорится в сообщении.

Ранее партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске.