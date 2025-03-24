Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области

24 марта 2025, 10:20

Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области

Российские БПЛА взрываются прямо во время взлёта в Херсонской области. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

Агенты движения из 80-й и 61-й бригад отмечают массовые случаи брака в новых российских беспилотниках. Военнослужащие жалуются на частые потери связи с оператором и самопроизвольные детонации.

Зафиксированы случаи ранения двух операторов БПЛА из-за таких взрывов. В последнее время поставки FPV-дронов на этот участок фронта резко увеличились, в том числе оптоволоконных.

«Однако, вероятно, в цепочку поставок вмешались "неравнодушные" люди — и теперь каждый запуск для врага превращается в игру в русскую рулетку», — говорится в сообщении.

Ранее партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсонская область
Прочее
Взрыв Оккупированная территория Неисправность БПЛА потеря сигнала
Организации
Атеш

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
22:01
Главное за день: Как война уничтожила водоснабжение Донетчины. В Ростове судят «азовцев»
15:21
В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»
13:30
В «ЛНР» рассказали о наборе бывших преступников в ряды российской армии
10:06
В оккупированной Горловке дрон атаковал машину «МЧС ДНР», есть раненые
23:00
Главное за день: Куда вывозят уголь с оккупированных территорий. Атака на Запорожье и Одессу
21:38
«ЛНР» наказала более 8 тысяч жителей оккупированной Луганщины за нарушение комендантского часа
16:57
«ЛНР» назвала число аварийных домов на оккупрованной Луганщине
09:09
Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»
23:00
Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий
18:30
Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка
17:02
В ОВА рассказали о проблемах со скорой помощью в оккупированном Северскодонецке
15:45
Паспорт РФ или депортация: украинцев обязали покинуть территорию России до 10 сентября или «узаконить» свое пребывание
15:22
В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
все новости
14:03
Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
13:17
Делегации Украины и США проведут еще один раунд переговоров — СМИ
13:04
Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
12:44
Путин не отменял команды не бить по энергообъектам Украины — Песков
12:17
Украинские подростки в оккупации тайно читают родную литературу
12:10
За сутки войска РФ 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть погибшие и раненые
11:35
Укрзализныця: После крупной кибератаки не работают онлайн-сервисы заказа билетов
11:33
Армия РФ обстреляла Днепровский район Херсона
11:04
В Краснодарском крае РФ из-за атаки дрона повреждена железнодорожная станция
10:33
В Саудовской Аравии стартует новый раунд переговоров между делегациями США и России
10:20
Российские БПЛА взрываются при взлёте в Херсонской области
09:39
В оккупированном Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой: пятеро погибших
09:10
Славянск подвергся атаке беспилотников
08:40
В Белгородской области уничтожены 4 российских вертолета — ССО
08:11
Два человека погибли из-за российских ударов по Донецкой области
23:15
Переговоры в Эр-Рияде между украинской и американской делегациями завершились
17:23
Россия и Украина проведут переговоры при посредничестве США
16:45
ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм
16:25
ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ
15:30
ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине
все новости
ВИДЕО
Живодер получил 7,5 лет за убийство собаки. Фото: кадр из видео Киевлянин получил 7,5 лет за убийство бездомной собаки
24 марта, 14:03
Момент «прилета» по оккупантам в Торецке. Фото: кадр из видео Минометный расчет КОРД уничтожил группу оккупантов в Торецке
24 марта, 13:04
Железнодорожная станция в Краснодарском крае России получила повреждения в результате атаки беспилотника. Иллюстративное фото В Краснодарском крае РФ из-за атаки дрона повреждена железнодорожная станция
24 марта, 11:04
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Фото: Авиация. рф В Белгородской области уничтожены 4 российских вертолета — ССО
24 марта, 08:40
Очередной военный РФ совершил самоубийство из-за ранения. Фото: кадр из видео ВСУ показали инструкцию по самоубийству у солдата РФ
23 марта, 16:25
ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на ВОТ Херсонщины. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы РФ на Херсонщине
23 марта, 15:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор