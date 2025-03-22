Главное за день: Как война уничтожила водоснабжение Донетчины. В Ростове судят «азовцев»

Политика



Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону назвал одной из главных преград для завершения войны, развязанной Россией против Украины, вопрос статуса Крыма и оккупированных регионов Донбасса, части Запорожской и Херсонской областей.



Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область и почтил память погибших у стелы на въезде. Глава государства посетил командный пункт тактической группы «Покровск» и встретился с командирами «Линии дронов» — объединения профессиональных беспилотных подразделений ВСУ.



Общество



Водный кризис, который наблюдается на оккупированной части Донецкой области уже несколько лет, неожиданно обострился — не летом, а именно сейчас. Несмотря на попытки оккупантов решить проблему водообеспечения региона, проблема остается. Сейчас в большинстве городов и поселков оккупированной Донетчины воду подают потребителям по часам, в некоторых городах — через день, а в отдельных населенных пунктах — 2-3 раза в неделю. Читайте как война уничтожила систему водоснабжения Донетчины?



В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону завершается процесс над военнопленными из украинской бригады «Азов». 19 марта четверо обвиняемых — Александр Мухин, Олег Жарков, Никита Тимонин и Анатолий Грицык — выступили с последним словом, заявив о своей невиновности и подчеркнув, что их деятельность в «Азове» не имела террористического характера. Российская прокуратура запросила для них сроки от 16 до 24 лет лишения свободы.



Во временно захваченном Луганске был ликвидирован пособник «Ахмата» Джейхун Саламов, неизвестный выстрелил в него 16 раз. Инцидент произошел в результате бандитских разборок в конце февраля текущего года.



В течение прошлого года 136 ранее судимых жителей оккупированной Луганской области подписали контракты с РФ на прохождение военной службы. Таким образом людей отправили на войну против ВСУ.



Боевые действия



Краматорск попал под российский удар, город частично остался без света. В Покровске в ходе обстрела погиб мужчина и была ранена женщина. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — пострадавшая умерла во время эвакуации с места обстрела.



В оккупированной Горловке Донецкой области ранены четверо сотрудников спасательной службы при группировке «ДНР».



В ночь на 22 марта Ростовскую область Российской Федерации атаковали беспилотники. Под удар попали пять территорий региона, повреждены жилые дома, пострадали два человека.