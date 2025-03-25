ВСУ остановили колонну бронетехники и отбили штурм российских войск на Новопавловском направлении

Колонна российской бронетехники на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Батальон беспилотных систем 110-й механизированной бригады ВСУ отбил штурм колонны российской бронетехники на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Во главе колонны двигался танк с крепкой броней и антидроновой защитой. Украинские военные вовремя заметили колонну и сразу стали бить по ней. Часть техники удалось остановить. Однако один из танков быстро приближался к оборонным укреплениям ВСУ. Его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге. Лишь после третьего взрыва танк остановился и был добит дронами-камикадзе.

Напомним, что пилоты дронов уничтожили скрытую в Серебрянском лесу бронетехнику и сорвали штурм армии РФ на Луганщине.