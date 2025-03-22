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В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»

22 марта 2025, 15:21

В оккупированном Луганске убили пособника «Ахмата»

В Луганске убит пособник Ахмата. Фото: тг-канал АТЕШ В Луганске убит пособник Ахмата. Фото: тг-канал АТЕШ

Во временно захваченном Луганске был ликвидирован пособник «Ахмата» Джейхун Саламов, неизвестный выстрелил в него 16 раз. Инцидент произошел в результате бандитских разборок в конце февраля поточного года. Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ».

Как отмечается, киллер расстрелял Саламова в автомобиле, тот получил тяжелые ранения, позже скончался. Известно, что это была уже третья попытка его ликвидации.

«Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом на родину», — говорится в сообщении.

Справка

Джейхун Саламов родился 1973 года в Азербайджане, был совладелец кафе «Кавказ» в оккупированном городе. Убитый вместе со вторым владельцем кафе с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. В частности, предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды «Ахмат» и другие кадыровские подразделения.

Партизаны добавили, что почти три года назад, 30 мая 2022 года, в этом кафе был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов («Туман»), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ. 

Ранее мы писали, что в здании оборонного ведомства РФ убили сотрудника контрразведки Федеральной службы безопасности Владимира Фещенко. Убитый также был чемпионом России по гиревому спорту.

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