В захваченном Мариуполе вместо детской больницы открывают центр для военных

В Мариуполе детскую больницу превратят в центр для «участников СВО». Фото: Мариупольский горсовет

В Мариуполе оккупанты вместо восстановления детской поликлиники планируют открыть центр реабилитации для «участников СВО». Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на Центр изучения оккупации.



Здание детской поликлиники было повреждено в результате российских обстрелов во время блокады города в 2022 году. За три года оккупации местная псевдовласть так и не восстановила медицинское учреждение.

В Мариуполе детскую больницу превратят в центр для «участников СВО». Фото: Мариупольский горсовет

Теперь же помещение передают под нужды российских военных. Тем временем в городе сохраняется критическая ситуация с детской медициной. Из-за отсутствия инфекционных отделений детей с ОРВИ и другими заболеваниями вынуждены везти в Никольское или Донецк.



«В больницах остро не хватает педиатров, но забота о здоровье местных детей оккупантов не интересует», — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Мариуполе вместо детского лагеря строят военный центр.