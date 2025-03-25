Главное за день: О чем договорились в Эр-Рияде? Увеличилось число пострадавших в Сумах

Политика



В Саудовской Аравии договорились о безопасном судоходстве в Черном море и «разработать механизм» запрета на удары по энергообъектам, говорится в заявлениях Белого дома.



Кремль опубликовал свое заявление по результатам переговоров с США. В ней говорится, что пункты о безопасности в Черном море и восстановлении российского экспорта сельхозпродукции начнут действовать после снятия санкций с Россельхозбанка, с российских производителей и экспортеров продовольствия. Запрет на удары по энергетике должен действовать с 18 марта и должно длиться 30 дней с возможностью продления.



По данным издания The National Desk, США рассматривают снятие части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море. Кремль выдвинул «пять или шесть» условий перемирия и США сейчас «рассматривают их все».



Также Трамп заявил, что другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга прекращения огня между Россией и Украиной.



Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся в Саудовской Аравии накануне детали переговоров между США и РФ не обнародуют. По его словам, переговоры носили «технический характер».



Общество



Школы и детсады на оккупированных территориях Донецкой области снова возвращаются к очному обучению и полному рабочему дню. Несколько лет учреждения не работали «по соображения безопасности».



Боевые действия



Число пострадавших из-за ракетного удара 24 марта в Сумах возросло до 106, среди них — 23 ребенка. В результате удара по Куртовке в Донецкой области погибла женщина и ее трехлетняя дочь, еще одна 15-летняя дочь ранена. Также из-за обстрелов РФ погиб мужчина в Никополе, двое мужчин ранены в Херсоне.



По данным американского Института изучения войны, ВСУ недавно продвинулись на Торецком направлении в центре города Торецк и в северной части поселка Нелеповка.



Украинская армия отбросила войска России возле села Андреевка Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. Также ВСУ ведут бои вблизи села Демидовка Белгородской области РФ.



Воздушные силы ВСУ поразили место сосредоточения живой силы российских войск в селе Кондратовка Курской области РФ. В результате удара объект полностью разрушен, ликвидированы до 30 оккупантов.