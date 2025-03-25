На оккупированной Донетчине школы и детсады вернутся к очной форме обучения и полному рабочему дню — Минпросвещения РФ

К очной форме обучения вернутся школы и детсады на оккупированной части Донецкой области. Иллюстративное фото

Школы и детсады на оккупированных территориях Донецкой области впервые за несколько лет возвращаются к очному обучению и полному рабочему дню. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС 25 марта.

Отмечается, что глава группировки «ДНР» Денис Пушилин проверит готовность к переходу на очную форму обучения и полный рабочий день с 31 марта детского сада №393 Киевского района Донецка.

«Ранее этот район находился под обстрелами, сейчас оперативная обстановка позволяет детскому учреждению снова работать очно», — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что всего с 31 марта к полному рабочему дню вернутся 19 школ и 16 детских садов — в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой.