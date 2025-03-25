В Донецке коммунальщиков заставляют отчитываться военным

В оккупированном Донецке коммунальщиков обязали ежедневно отчитываться в так называемую «военную комендатуру», что еще больше парализует необходимые для города ремонты. Об этом сообщает украинское движение сопротивления «Жовта Стрічка».



Теперь сотрудники водоканала, теплосетей и электрослужб должны не только докладывать руководству, но и ежедневно подавать в комендатуру маршруты работы и свои контактные данные.



Оккупанты объясняют это «риском проникновения ДРГ» и рассматривают коммунальщиков как потенциально опасную категорию из-за их доступа к подвалам, крышам и техническим помещениям.



В результате работа в городе, который и без того почти полностью остался без воды, становится еще более затрудненной.



Аварийные бригады из других городов так называемой «ДНР», которые ранее хоть как-то латали коммуникации, теперь допускаются к работам только после длительной бюрократической проверки их личных дел.