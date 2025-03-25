Судостроение РФ в Севастополе на грани коллапса — АТЕШ

Судостроительные предприятия за последний год прекратили нормальную работу. Фото: АТЕШ

Судостроительная отрасль России в оккупированном Севастополе оказалась в упадке после ударов Сил обороны Украины по объектам в Крыму. Об этом сообщает движение сопротивления оккупации «АТЕШ».



Агенты «АТЕШ» регулярно фиксируют ситуацию на севастопольских судостроительных предприятиях, которые за последний год фактически прекратили нормальную работу. Заводы, ранее работающие на российский военный флот, постепенно превращаются в склады и ремонтные площадки для повреждённой техники.



После успешных ударов украинских БПЛА российские военные остались без крупных заказов. Финансирование резко сократилось, а оставшиеся средства, по данным движения, разворовываются ещё до начала выполнения работ. Вместо постройки новых кораблей на предприятиях лишь ремонтируют уцелевшую технику, пытаясь продлить её срок службы.



«Мы продолжаем наблюдать за всеми процессами на военных заводах Севастополя, фиксируя каждое движение. Вся собранная информация передаётся Силам обороны Украины. Каждый точный удар приближает момент, когда российский флот окончательно уйдёт из Крыма», — говорится в заявлении движения «АТЕШ».

Напомним, ГУР поразило корабли, системы ПВО, вертолет и РЛС российской армии в оккупированном Крыму.