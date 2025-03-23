ВС РФ активизировались у населенных пунктов Тополи и Каменка, создав плацдарм

ВС РФ продвинулись у населенных пунктов Тополи и Каменка. Фото DeepState

В районе села Тополи и возле Каменки фиксируется продвижение российских войск и создание нового плацдарма. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



Поскольку противник не добился успехов на плацдармах по реке Оскол, южнее участка Новомлынск — Двуречная — Западное, российские войска активизировались в районе Тополей, Красного Первого, а теперь и севернее Каменки. Там они создали еще один плацдарм.



Согласно информации аналитиков, есть определенные проблемы с подразделениями, удерживающими этот участок, и мобильный пограничный отряд, задействованный в обороне, не всегда подходит для сдерживания береговой линии.



Как и в предыдущих случаях, российские войска будут пытаться объединить плацдармы по линии Тополи — Каменка — Красное Первое, чтобы накапливать силы и продвигаться вглубь территории, дестабилизируя обстановку и отвлекая украинские резервы.



На данный момент противник в основном применяет пехоту, стараясь закрепиться на занятых рубежах и расширять зону контроля.



«Надеемся, что и на этом направлении будут приняты меры для стабилизации, как это было сделано ранее на плацдармах Новомлынск — Двуречная — Западное», — говорится в сообщении DeepState.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска продвинулись в районе Каменки и Тополей в Харьковской области.