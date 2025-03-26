Оккупанты приучают подростков к оружию на захваченных территориях

На фото в Бердянске проходят соревнования по страйкболу между подростками из Бердянска и Мелитополя. Фото: БердянсЬк Сьогодні

На временно оккупированных территориях захватчики активно популяризируют игры с оружием среди несовершеннолетних. Об этом сообщает издание «БердянсЬк Сьогодні».



Оккупационные паблики радостно отчитываются о том, что всё больше молодежи начинает заниматься страйкболом. Пророссийские молодежные движения привлекают подростков к играм с точными копиями боевого оружия.



Оккупанты подчеркивают, что такие занятия обучают детей обращению с оружием, дают базовые навыки ведения тактического боя и штурма позиций.



Таким образом Россия фактически готовит будущих солдат из несовершеннолетних, используя страйкбол как инструмент ранней военной подготовки.



Соревнования проходят с пропагандистским сопровождением и при поддержке действующих российских военных.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что милитаризация луганской молодежи усиливается. Также в Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей.