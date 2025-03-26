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Оккупанты приучают подростков к оружию на захваченных территориях

26 марта 2025, 11:48

Оккупанты приучают подростков к оружию на захваченных территориях

На фото в Бердянске проходят соревнования по страйкболу между подростками из Бердянска и Мелитополя. Фото: БердянсЬк Сьогодні На фото в Бердянске проходят соревнования по страйкболу между подростками из Бердянска и Мелитополя. Фото: БердянсЬк Сьогодні

На временно оккупированных территориях захватчики активно популяризируют игры с оружием среди несовершеннолетних. Об этом сообщает издание «БердянсЬк Сьогодні».

Оккупационные паблики радостно отчитываются о том, что всё больше молодежи начинает заниматься страйкболом. Пророссийские молодежные движения привлекают подростков к играм с точными копиями боевого оружия.

Оккупанты подчеркивают, что такие занятия обучают детей обращению с оружием, дают базовые навыки ведения тактического боя и штурма позиций.

Таким образом Россия фактически готовит будущих солдат из несовершеннолетних, используя страйкбол как инструмент ранней военной подготовки.

Соревнования проходят с пропагандистским сопровождением и при поддержке действующих российских военных. 

Ранее «Новости Донбасса» писали, что милитаризация луганской молодежи усиливается. Также в Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

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